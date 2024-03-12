Лайфхак від Брітні Спірс: як умитися без води (відео)

Брітні традиційно відключила коментарі до публікації, щоб не провокувати злостивців.

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42-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася з передплатниками сумнівним лайфхаком, чим замінити воду, якщо ліньки йти до ванни, традиційно опублікувавши запис на своїй сторінці в Instagram. У ролику, знятому пізно ввечері, артистка слинявить палець і витирає обличчя.

"Учора ввечері, коли я лежала в басейні з підігрівом і дивилася на зірки, я подумала, що мені потрібен новий засіб для вмивання. І через те, що я така ледача, я не встала, щоб умитися, і навіть не подумала пошукати що-небудь краще. Я взяла справу у свої руки і, як кішка, облизала лапи і пальцями розгладила обличчя", — пише вона.

Потім Брітні порадила всім бути з людьми, які знають вас справжніх.

"Вони не тільки прикриють вашу спину, а й змусять вас виглядати дуже красиво", — підсумувала зірка.

Коментарі до публікації вона традиційно закрила, щоб не провокувати хвилі хейту у свій бік.

Трохи пізніше Спірс поділилася кількома однаковими фото, де вона позує повністю оголеною, дивлячись через плече в камеру. Судячи з тіні фотографа, це чоловік, причому повністю одягнений. Брітні не стала вдаватися в подробиці щодо фото, обмежившись смайликами.

Нещодавно знаменитість, слава якої гриміла наприкінці 90-их і на початку нульових, розбила надії фанатів на її повернення і запевнила, що зав'язала зі сценою і виступами. Замість цього вона вирішила зосередитися на написанні пісень для інших виконавців.

"Щоб нам було ясно, більшість новин — сміття! Вони продовжують говорити, що я звертаюся до випадкових людей, щоб записати новий альбом... Я ніколи не повернуся в музичну індустрію!" — заявила Спірс.

У 2024 році виповнюється 25 років від дня появи ікони на музичній сцені після того, як вона 1999-го випустила свій дебютний альбом "...Baby One More Time".

Раніше Фокус писав, що Сем Асгарі висловився про розлучення з Брітні Спірс.