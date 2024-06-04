"Как профессионал — она топ": известный продюсер оценил творчество певицы Тины Кароль (видео)

Вадим Лисица назвал плюсы и минусы в работе артистки. Продюсер отметил, что Тина Кароль имеет очень мощный вокал.

Известный украинский продюсер Вадим Лисица оценил творчество певицы Тины Кароль. В интервью ведущему Славе Демину на шоу "Муз_Тренд" он также поделился мыслями относительно развития музыкальной индустрии в Украине.

Продюсер никогда не работал с Тиной Кароль, однако он считает, что за последнее время артистка выросла в профессиональном смысле. Он обратил внимание на то, что вокал Кароль стал более мощным. Артистка начала перенимать манеру пения американских исполнительниц и это ей прекрасно удается.

"Она очень выросла с точки зрения вокала. Она начала брать манеру американских певиц, которая мне очень нравится, кстати", — заявил Лисица.

Впрочем, по мнению Вадима, Тина Кароль выбирает не самый удачный материал для своих композиций. Продюсер не понимает, что исполнительница хочет донести творчеством.

"С другой стороны я вообще не понимаю материал, который она выбирает. С точки зрения, люди, для которых она работает, они не до конца понимают вообще, что она хотела сказать этим, и это, на мой взгляд, немножко минус. Но как певица, как профессионал — она, конечно, топ", — отметил продюсер.

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Относительно работы украинского шоу-бизнеса сейчас Вадим сказал: "Тот подъем, который был в 2022 начале 2023 годов он уже исчез, его нет. Большинство артистов исчезли, потому что они не понимали главного — это система, это системный подход должен быть. Все думают, что Тик Ток всему голова, но это неправда. Сейчас мы (украинский шоу-бизнес — ред.) понемногу в горизонтали, но, если так дальше будет происходить, мы пойдем вниз. Не хватает ресурсов, не хватает денег в шоу-бизнесе. Институты, которые должны работать на то, чтобы артисты получали деньги, они не работают".

Ранее, 27 мая, Тина Кароль похвасталась успехами сына. Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Мама время от времени навещает сына в Великобритании.