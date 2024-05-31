"Космические фотографии": Тина Кароль поразила поклонников дерзким образом (фото)

Фанаты в восторге от потрясающего вида певицы. В комментариях к публикации поклонники выразили свое восхищение образом Тины Кароль.

Известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников роскошным образом. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в роскошном платье. Гламурными снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Для фотосессии Тина надела сексуальное синее платье с имитацией латекса и кружевными вставками. Свой образ знаменитость дополнила черными туфлями с гостеприимным носком на высоком каблуке. Она позировала в разных позах, демонстрируя свои безупречные формы. Платье облегало ее тело и тем самым подчеркивало фигуру знаменитости. Исполнительница распустила длинные волосы, которые мягкими волнами падали ей на плечи. Звезда эстрады нанесла на лицо вечерний макияж, подчеркнув пухлые губы темной помадой.

"Love me, kill me babe! Каждая из нас имеет свою сторону, которая иногда выходит наружу. Быть стервой — это не о постоянном состоянии, а о временном статусе, который помогает защитить свое сердце. А тебе приходилось быть в роли стервы?" — подписала фото Кароль.

Поклонники певицы в комментариях выразили свое восхищение образом артистки: "Какая шикарная", "Действительно уф! Крутая женщина", "Сильная и независимая", "Какая же красавица", "Космические фотографии".

Ранее, 27 мая, Тина Кароль похвасталась успехами сына. Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Мама время от времени навещает сына в Великобритании