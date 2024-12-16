"Подгорает в Москве": ведущий Галимов прокомментировал скандальную съемку в Лавре

Ведущий проекта "Реальная история" Аким Галимов призывает украинцев уважать собственное культурное наследие, больше интересоваться им и изучать его. Также ведущий советует обязательно посмотреть эпизод о рождественских блюдах, который был снят в Лавре с шеф-поваром Евгением Клопотенко.

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Ведущий проекта "Реальная история" Аким Галимов ответил на критику относительно скандальной съемки эпизода по приготовлению рождественских блюд в Киево-Печерской Лавре вместе с поваром Евгением Клопотенко. Свое мнение он написал в собственном Facebook.

Галимов говорит, что советует посмотреть этот эпизод проекта, особенно "в свете бурного обсуждения". Также ведущий советует приготовить 12 блюд, о которых Евгений Клопотенко рассказал в рождественском эпизоде проекта. В частности, кисель, рецепт которого повар нашел в архивах Киево-Печерской Лавры.

"В-третьих, любите Украину и ее историю, ходите в наши музеи! Ходите в церкви, синагоги, мечети, другие сакральные объекты! Рассматривайте стены, надписи, росписи, иконы (они есть не во всех храмах), читайте настенные граффити. Молитесь, если есть желание, — как знаете и как умеете, тем, в кого верите, но искренне!", — написал журналист.

По словам Галимова, в храмах стоит интересоваться традициями, потому познание "делает веру осознанной, а не слепой". Он убежден, что нужно "популяризировать наши памятники и защищать исторические сооружения". Ведущий также советует посетить Киево-Печерскую лавру, чтобы посмотреть на важные исторические сооружения и другие ключевые места на территории святыни.

"Расспросите родителей, родных о своем роде. Перейдите на украинский! Помогайте тем, кто в этом нуждается. Донатьте на ВСУ, помогайте фронту, чем можете! Это на самом деле самое важное из всего, что я перечислил, — и не только на Рождество, а постоянно!", — отмечает ведущий проекта.

Галимов также добавил скриншот, как российские СМИ пишут о съемках "Реальной истории" в Киево-Печерской Лавре. Ведущий отметил, что благодаря этому многие московиты "узнают о борще с ушками".

"Порадуйтесь, как подгорает в Москве от нашего эпизода РИ ("Реальная история" — ред.). Скрины ниже. Да это же просто огонь!!! Сколько московитов увидят и узнают о борще с ушками! Это им не щи!", — написал ведущий.

Скандал со съемками в Киево-Печерской лавре — что известно

15 декабря в сети появились кадры, где украинский шеф-повар Евгений Клопотенко участвовал в съемках рождественского выпуска проекта "Реальная история" в трапезной Киево-Печерской Лавры. Повар объяснил, что именно в архивах Лавры нашел уникальные рецепты украинских рождественских блюд, например пирожки с икрой карася и гороховый кисель. По его словам, трапезная всегда была обеденным залом для духовенства и использовалась не для богослужений, а для праздничных столов.

Часть пользователей в сети не поняла значение выбора этого места и раскритиковала повара, обвинив в неуважении к святыне. Впоследствии сам Клопотенко извинился перед верующими, чьи чувства были задеты. Он отметил, что его целью было возрождение национальных традиций и исследования украинской кулинарной истории.

Впоследствии администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" отреагировала на скандал, который возник относительно съемок рождественского эпизода. Там объяснили, что мероприятие проходило в исторической части комплекса, не нарушая законодательства, а также призвали быть внимательными к провокациям.