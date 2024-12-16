"Підгорає в Москві": ведучий Галімов прокоментував скандальну зйомку в Лаврі

Ведучий проєкту "Реальна історія" Акім Галімов закликає українців шанувати власну культурну спадщину, більше цікавитися нею та вивчати її. Також ведучий радить обов'язково подивитися епізод про різдвяні страви, який був знятий у Лаврі з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

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Ведучий проєкту "Реальна історія" Акім Галімов відповів на критику щодо скандальної зйомки епізоду з приготування різдвяних страв у Києво-Печерській Лаврі разом з кухарем Євгеном Клопотенком. Свою думку він написав у власному Facebook.

Галімов каже, що радить подивитися цей епізод проєкту, особливо "у світлі бурхливого обговорення". Також ведучий радить приготувати 12 страв, про які Євген Клопотенко розповів у різдвяному епізоді проєкту. Зокрема, кисіль, рецепт якого кухар знайшов в архівах Києво-Печерської Лаври.

"По-третє, любіть Україну та її історію, ходіть в наші музеї! Ходіть в церкви, синагоги, мечеті, інші сакральні обʼєкти! Розглядайте стіни, написи, розписи, ікони (вони є не у всіх храмах), читайте настінні графіті. Моліться, якщо є бажання, – як знаєте і як вмієте, тим, в кого вірите, але щиро!", — написав журналіст.

За словами Галімова, у храмах варто цікавитися традиціями, тому пізнання "робить віру усвідомленою, а не сліпою". Він переконаний, що потрібно "популяризувати наші пам'ятки та захищати історичні споруди". Ведучий також радить відвідати Києво-Печерську лавру, аби подивитися на важливі історичні споруди та інші ключові місця на території святині.

"Розпитайте батьків, рідних про свій рід. Перейдіть на українську! Допомагайте тим, хто цього потребує. Донатьте на ЗСУ, допомагайте фронту, чим можете! Це насправді найважливіше з усього, що я перелічив, – і не лише на Різдво, а постійно!", — відзначає ведучий проєкту.

Галімов також додав скриншот, як російські ЗМІ пишуть про зйомки "Реальної історії" в Києво-Печерській Лаврі. Ведучий зауважив, що завдяки цьому чимало московитів "дізнаються про борщ з вушками".

"Порадійте, як підгорає в Москві від нашого епізоду РІ ("Реальна історія" — ред.). Скріни нижче. Та це ж просто вогонь!!! Скільки московитів побачать і дізнаються про борщ з вушками! Ето ім нє щі!", — написав ведучий.

Скандал зі зйомками у Києво-Печерській лаврі — що відомо

15 грудня в мережі з'явилися кадри, де український шеф-кухар Євген Клопотенко брав участь у зйомках різдвяного випуску проєкту "Реальна історія" у трапезній Києво-Печерської Лаври. Кухар пояснив, що саме в архівах Лаври знайшов унікальні рецепти українських різдвяних страв, як-от пиріжки з ікрою карася та гороховий кисіль. За його словами, трапезна завжди була обідньою залою для духовенства й використовувалася не для богослужінь, а для святкових столів.

Частина користувачів у мережі не зрозуміла значення вибору цього місця і розкритикувала кухаря, звинувативши у неповазі до святині. Згодом сам Клопотенко попросив вибачення перед вірянами, чиї почуття були зачеплені. Він наголосив, що його метою було відродження національних традицій та дослідження української кулінарної історії.

Згодом адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" відреагувала на скандал, який виник щодо зйомок різдвяного епізоду. Там пояснили, що захід проходив у історичній частині комплексу, не порушуючи законодавства, а також закликали бути уважними до провокацій.