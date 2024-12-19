Главу МИД Латвии в Риге разозлил русскоязычный таксист: он оказался украинцем

Дипломат сообщила, что водитель не знал ни одного иностранного языка, кроме русского и не сказал ни одного слова на латышском, что "абсолютно недопустимо".

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Таксист из Украины, который работает в Латвии, разозлил руководительницу Министерства иностранных дел Латвии Байбу Браже. Он общался на русском, что возмутило дипломата. Об этом она рассказала в своем Х (твиттере) и обратилась к компании-перевозчику Bolt .

"Совершенно недопустимо, чтобы ваш водитель по имени Александр не знал ни одного слова на латышском. Также он не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком. Только русский. Поездка была 14 декабря вечером в Малую гильдию в Старом городе Риги. русский язык не должен быть единственным для общения среди водителей в Латвии", — заявила дипломат.

В компании Bolt в комментарии под ее сообщением отметили, что сервис используют только водители, которые имеют удостоверение, которое выдает Дирекция автомобильного транспорта. Оно требует знания государственного языка на уровне не ниже B1.

Уже вскоре в компании написали Байби Барже, что русскоязычный таксист был "независимым партнером".

Впоследствии дипломат сообщила, что имела телефонный звонок с представителем компании, который ей сообщил, что таксист оказался украинцем, который кроме русского не знает ни одного языка.

Напомним, что в Ивано-Франковске женщина начала нецензурно ругаться в сторону кондуктора и других пассажиров, называть франковцев бандеровцами и говорить, что "Путин на нее не нападал".