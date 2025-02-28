"Ты пачкаешь трамвай": в Чехии водитель напал на украинца на глазах у ребенка (видео)

Основанием для конфликта стало то, что детская обувь касалась сиденья. Чешские чиновники резко осудили поведение водителя, который довел своей агрессией ребенка до плача.

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Водитель пражского трамвая заявил украинцу, что он не имеет права находиться в Чехии, и бросился на него с кулаками. Об этом 28 февраля сообщили в издании Express.

В соцсетях появилось видео конфликта в трамвае. Разъяренный водитель на кадрах выгоняет украинца из транспорта на глазах у испуганных пассажиров, применив физическую силу. Маленького ребенка, который ехал с мужчиной, агрессия довела до плача.

"Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране", — заявил водитель и ударил украинца.

Какое-то время пассажир пытался спорить, однако впоследствии вышел из трамвая. Отмечается, что причиной ссоры стало то, что ребенок касался своей обувью пластикового сиденья.

"Ты тут трамвай пачкаешь, понимаешь?", — обвинил водитель украинца на видео.

Однако журналисты отметили, что из поведения разъяренного чеха очевидно — проблема на самом деле была вовсе не в грязной обуви.

Реакция чиновников, полиции и вероятного водителя

Инцидент прокомментировал заместитель министра транспорта Зденек Гржиб. Он отметил, что шокирован конфликтом в трамвае и считает такое поведение неприемлемым независимо от обстоятельств, тем более на глазах у маленького ребенка.

"И я хочу четко сказать, что общественный транспорт предназначен для всех, независимо от происхождения или национальности", — подчеркнул чиновник.

На портале iDNES.cz передали, что в соцсетях появился комментарий якобы водителя трамвая Даниэля Б. Написан ли пост настоящим участником конфликта — точно не известно.

Даниэль Б. заявил, что на видео попала лишь часть ссоры. Он заверил, что ребенок прыгал в обуви на сиденье, и сначала он пытался сделать замечание "нормально". Однако украинец якобы начал ругаться и плюнул в водителя, после чего тот разозлился.

В Транспортной компании Праги заявили, что немедленно начали расследование и поведение водителя противоречит не только внутренним правилам, но и закону. Пресс-служба заверила, что DPP не терпят и не будут терпеть такие проявления агрессии, а также извинилась перед пассажирами. Компания заверила, что сотрудничает со следствием.

В полиции Чехии заявили, что знают о видео и "с утра занимаются этим вопросом". Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта, чтобы квалифицировать действия водителя.

"На данный момент мы склонны считать, что это может быть преступлением против гражданского сосуществования", — отметили в ведомстве.

Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что какие бы события не предшествовали записанному на видео, водитель не должен был проявлять агрессию в присутствии ребенка, тем более начинать "спор о национальности".

"Еще одна вещь меня в этом беспокоит. Хорошо, что мы имеем записи о том конфликте. Жаль только, что на записи не видно, как кто-то из других пассажиров вступился бы за мужчину и ребенка, на которых напали", — отметил чиновник.

Ракушан признал, что все подсознательно хотят избегать конфликтных ситуаций. Однако призвал в таких случаях если и не вмешиваться самостоятельно, то обращаться в полицию.

Напомним, на Филиппинах погибли двое туристов из РФ. Мужчины занимались дайвингом, и во время погружения их отнесло сильным подводным течением. В результате один россиянин утонул, а другого разорвали акулы.

В Сумской области произошел конфликт с полицией и работниками ТЦК. 23-летний мужчина отказывался выполнять требования правоохранителей, а затем применил слезоточивый газ и кулаки.