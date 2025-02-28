На Сумщине мужчина распылил газ в лицо работнику ТЦК, также пострадал полицейский

23-летний житель Шостки вел себя вызывающе, утверждают правоохранители. Из-за его действий пострадал сотрудник ТЦК и полицейский.

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Во время мероприятий проверки в Шостке в Сумской области пострадал работник территориального центра комплектования и сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщила региональная полиция.

Как отмечается, совместный наряд полиции и ТЦК проводил мероприятия по проверке лиц, во время которой 23-летний местный житель вел себя вызывающе, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться.

Сообщается, что мужчина применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. Во время задержания агрессивного гражданина телесные повреждения получил также один из полицейских.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица).

Правонарушитель задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 22 февраля, в Одессе мужчина нанес телесные повреждения военнослужащему ТЦК и СП. Он распылил слезоточивый газ в лицо сотрудника "военкомата", а также несколько раз выстрелил в его сторону.

Фокус писал, что 17 февраля во Львовском областном ТЦК и СП сообщали о нападении с ножом на работника ТЦК в городе Жовква. Таким образом злоумышленники помогли сбежать одному из военнообязанных.