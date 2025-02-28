На Сумщині чоловік розпилив газ в обличчя працівнику ТЦК, також постраждав поліцейський

23-річний житель Шостки поводився зухвало, стверджують правоохоронці. Через його дії постраждав співробітник ТЦК та поліцейський.

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Під час заходів перевірки у Шостці в Сумській області постраждав працівник територіального центру комплектування та співробітник правоохоронних органів. Про це повідомила регіональна поліція.

Як зазначається, спільний наряд поліції та ТЦК проводив заходи щодо перевірки осіб, під час якої 23-річний місцевий мешканець поводився зухвало, відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та почав чинити опір.

Повідомляється, що чоловік застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного громадянина тілесні ушкодження отримав також один з поліцейських.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи).

Правопорушника затримано, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 лютого, в Одесі чоловік завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК і СП. Він розпилив сльозогінний газ в обличчя співробітника "військкомату", а також кілька разів вистрілив у його бік.

Фокус писав, що 17 лютого у Львівському обласному ТЦК та СП повідомляли про напад з ножем на працівника ТЦК у місті Жовква. Таким чином зловмисники допомогли втекти одному з військовозобов'язаних.