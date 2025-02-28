"Ти брудниш трамвай": у Чехії водій напав на українця на очах у дитини (відео)

Підставою для конфлікту стало те, що дитяче взуття торкалося сидіння. Чеські чиновники різко засудили поведінку водія, який довів своєю агресією дитину до плачу.

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Водій празького трамвая заявив українцю, що він не має права перебувати у Чехії, та кинувся на нього з кулаками. Про це 28 лютого повідомили у виданні Express.

У соцмережах з’явилось відео конфлікту у трамваї. Розлючений водій на кадрах виганяє українця з транспорту на очах у переляканих пасажирів, застосувавши фізичну силу. Маленьку дитину, яка їхала з чоловіком, агресія довела до плачу.

"Ти не маєш права бути тут, у цій країні", — заявив водій та вдарив українця.

Якийсь час пасажир намагався сперечатися, однак згодом вийшов з трамвая. Зазначається, що причиною сварки стало те, що дитина торкалася своїм взуттям пластикового сидіння.

"Ти тут трамвай брудниш, розумієш?", — звинуватив водій українця на відео.

Проте журналісти наголосили, що з поведінки розлюченого чеха очевидно — проблема насправді була зовсім не у брудному взутті.

Реакція чиновників, поліції і ймовірного водія

Інцидент прокоментував заступник міністра транспорту Зденек Гржиб. Він зазначив, що шокований конфліктом у трамваї й вважає таку поведінку неприйнятною незалежно від обставин, тим паче на очах у маленької дитини.

"І я хочу чітко сказати, що громадський транспорт призначений для всіх, незалежно від походження чи національності", — підкреслив чиновник.

На порталі iDNES.cz передали, що у соцмережах з’явився коментар нібито водія трамвая Даніеля Б. Чи написаний пост справжнім учасником конфлікту — точно не відомо.

Даніель Б. заявив, що на відео потрапила лише частина сварки. Він запевнив, що дитина стрибала у взутті на сидінні, і спочатку він намагався зробити зауваження "нормально". Однак українець нібито почав лаятись й плюнув у водія, після чого той розізлився.

У Транспортній компанії Праги заявили, що негайно розпочали розслідування і поведінка водія суперечить не лише внутрішнім правилам, але й закону. Пресслужба запевнила, що DPP не терплять і не будуть терпіти такі прояви агресії, а також перепросила у пасажирів. Компанія запевнила, що співпрацює зі слідством.

У поліції Чехії заявили, що знають про відео та "з ранку займаються цим питанням". Правоохоронці з’ясовують обставини конфлікти, щоб кваліфікувати дії водія.

"На цей момент ми схильні вважати, що це може бути злочином проти громадянського співіснування", — зауважили у відомстві.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що які б події не передували записаному на відео, водій не мав проявляти агресію в присутності дитини, тим паче починати "суперечку про національність".

"Ще одна річ мене в цьому непокоїть. Добре, що ми маємо записи про той конфлікт. Шкода тільки, що на записі не видно, як хтось з інших пасажирів заступився б за чоловіка та дитину, на яких напали", — зауважив чиновник.

Ракушан визнав, що усі підсвідомо хочуть уникати конфліктних ситуацій. Однак закликав у таких випадках якщо й не втручатись самостійно, то звертатися у поліцію.

Нагадаємо, на Філіппінах загинули двоє туристів з РФ. Чоловіки займались дайвінгом, і під час занурення їх віднесло сильною підводною течією. В результаті один росіянин потонув, а іншого розірвали акули.

У Сумській області стався конфлікт з поліцією та працівниками ТЦК. 23-річний чоловік відмовлявся виконувати вимоги правоохоронців, а потім застосував сльозогінний газ і кулаки.