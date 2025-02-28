Один потонув, другого розтерзали акули: на Філіппінах загинули двоє росіян

Туристів віднесло сильною підводною течією під час дайвінгу, ще двом вдалося вижити.

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Два російські туристи загинули на Філіппінах під час дайвінгу. Один потонув, а на другого напали акули. Представник берегової охорони Філіппін розповів, що інцидент стався біля острова Верде. Про це пише Manila Bulletin.

Командувач філіппінської берегової охорони капітан Ейрланд Лапітан повідомив, що 27 лютого компанія з чотирьох росіян з інструктором із дайвінгу вирушили пірнати у води острова Верде з довколишнього міста Пуерто-Галера в провінції Східний Міндоро.

Під час занурення їх усіх віднесло сильною підводною течією.

Двоє росіян (57-річний Едуард Перегудін і 18-річний Тимофій Перегудін) зуміли виплисти разом з інструктором із дайвінгу, але двоє інших, яких потім упізнали як Іллю Перегудіна, 29 років, і Максима Мєлєхова, 39 років, зникли безвісти. Інструктор із дайвінгу та інші водолази в цьому районі разом зі співробітниками філіппінської берегової охорони негайно почали пошуки, повідомив Лапітан.

За його словами, за годину Мелехова було знайдено непритомним у морі, а в лікарні Батангаса лікарі констатували його смерть.

Росіян віднесло підводною течією під час дайвінгу Фото: Соцмережi

Перегудіна, як повідомляється, розірвали акули, руку загиблого виявили окремо від тулуба. Повідомляється, що "рятувальникам було складно витягти тіло жертви через море, що кишить акулами".

Напади акул у водах навколо Філіппін надзвичайно рідкісні, за 2024 рік не було зафіксовано жодного нападу акул у прибережних водах.

Нагадаємо, в середині лютого стався інцидент з акулою на курортних островах Теркс і Кайкос. Морський хижак відкусив руки 55-річній туристці, яка намагалася схопити акулу і зробити селфі.