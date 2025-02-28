Один утонул, второго растерзали акулы: на Филиппинах погибли двое россиян

Туристов унесло сильным подводным течением во время дайвинга, еще двоим удалось выжить.

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Два российских туриста погибли на Филиппинах во время дайвинга. Один утонул, а на второго напали акулы. Представитель береговой охраны Филиппин рассказал, что инцидент произошел у острова Верде. Об этом пишет Manila Bulletin.

Командующий филиппинской береговой охраной капитан Эйрланд Лапитан сообщил, что 27 февраля компания из четырех россиян с инструктором по дайвингу отправились нырять в воды острова Верде из близлежащего города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро.

Во время погружения их всех унесло сильным подводным течением.

Двое россиян (57-летний Эдуард Перегудин и 18-летний Тимофей Перегудин)сумели всплыть вместе с инструктором по дайвингу, но двое других, которых потом опознали как Илью Перегудина, 29 лет, и Максима Мелехова, 39 лет, пропали без вести. Инструктор по дайвингу и другие водолазы в этом районе вместе с сотрудниками филиппинской береговой охраны немедленно начали поиски, сообщил Лапитан.

По его словам, через час Мелехов был найден без сознания в море, а в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть.

Россиян унесло подводным течением во время дайвинга Фото: Соцсети

Перегудина, как сообщается, разорвали акулы, руку погибшего обнаружили отдельно от туловища. Сообщается, что "спасателям было сложно извлечь тело жертвы из-за кишащего акулами моря".

Нападения акул в водах вокруг Филиппин чрезвычайно редки, за 2024 год не было зафиксировано ни одного нападения акул в прибрежных водах.

Напомним, в середине февраля случился инцидент с акулой на курортных островах Теркс и Кайкос. Морской хищник откусил руки 55-летней туристке, которая пыталась схватить акулу и сделать селфи.