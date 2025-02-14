Туристка пыталась сделать селфи с акулой: та откусила ей руки
Женщина пыталась схватить двухметровую акулу на пляже Карибского курорта, но эта затея закончилась плохо.
Акула откусила руки 55-летней туристке, которая пыталась ее схватить и сделать селфи. Инцидент произошел на курортных островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Об этом пишет Daily Mail.
Женщина, предположительно гражданка Канады, находилась всего в нескольких метрах от берега, когда хищник напал на нее.
По словам местных властей, 55-летняя женщина шла по мелководью, пытаясь "вступить в контакт" с животным и сфотографировать его.
Свидетели рассказали, что в тот момент поблизости находилась семья женщины, и что ее муж "мужественно пытался остановить акулу", чтобы она не укусила ее снова.
По оценкам местных властей, длина акулы составляла около двух метров, а вид пока неизвестен. Неподтвержденные сообщения в сети предполагают, что это была бычья акула.
"Я был там 40 минут, и это все еще продолжалось", — рассказал один из очевидцев местному новостному сайту после кровавого нападения.
Мужчина, утверждающий, что он родственник женщины, сказал, что она смогла вернуться на берег после укуса. Она была также укушена в бедро, добавил он, но не потеряла ногу.
В это же время, по словам очевидцев, ее муж отчаянно пытался отбиться от акулы, которая продолжала кружить и снова пыталась укусить женщину.
Полиция и представители природоохранных органов подтвердили факт нападения. И рекомендовали местным жителям и туристам не выходить в океан до тех пор, пока не будет объявлено об отбое.
Сообщается, что женщине ампутировали одну руку по запястье, а другую — посередине предплечья. Сейчас она, как сообщается, получает медицинскую помощь в Канаде.
По данным Международного реестра нападений акул (ISAF) Музея естественной истории Флориды, укусы акул в водах островов Теркс и Кайкос случаются сравнительно редко: в прошлом году было зафиксировано лишь одно неспровоцированное нападение, не закончившееся смертельным исходом.
В 2023 году американке, занимавшейся подводным плаванием у берегов архипелага, акула откусила ногу .
В районе островов Теркс и Кайкос обитает множество видов акул, включая серых рифовых акул, акул-нянек, тигровых акул, акул-быков и акул-молотов.
В своем заявлении на этой неделе ISAF заявила, что "2024 год был исключительно спокойным с точки зрения укусов акул. Во всем мире было зафиксировано всего 47 неспровоцированных нападений, что на 22 меньше, чем в предыдущем году".
Напомним, только недавно ученым удалось выяснить, какое подводное "чудовище" могло напасть на огромную белую акулу. Ее труп выловили у берегов Австралии.