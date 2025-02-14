Туристка пыталась сделать селфи с акулой: та откусила ей руки

Женщина пыталась схватить двухметровую акулу на пляже Карибского курорта, но эта затея закончилась плохо.

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Акула откусила руки 55-летней туристке, которая пыталась ее схватить и сделать селфи. Инцидент произошел на курортных островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина, предположительно гражданка Канады, находилась всего в нескольких метрах от берега, когда хищник напал на нее.

По словам местных властей, 55-летняя женщина шла по мелководью, пытаясь "вступить в контакт" с животным и сфотографировать его.

Свидетели рассказали, что в тот момент поблизости находилась семья женщины, и что ее муж "мужественно пытался остановить акулу", чтобы она не укусила ее снова.

По оценкам местных властей, длина акулы составляла около двух метров, а вид пока неизвестен. Неподтвержденные сообщения в сети предполагают, что это была бычья акула.

"Я был там 40 минут, и это все еще продолжалось", — рассказал один из очевидцев местному новостному сайту после кровавого нападения.

Мужчина, утверждающий, что он родственник женщины, сказал, что она смогла вернуться на берег после укуса. Она была также укушена в бедро, добавил он, но не потеряла ногу.

В это же время, по словам очевидцев, ее муж отчаянно пытался отбиться от акулы, которая продолжала кружить и снова пыталась укусить женщину.

Полиция и представители природоохранных органов подтвердили факт нападения. И рекомендовали местным жителям и туристам не выходить в океан до тех пор, пока не будет объявлено об отбое.

Сообщается, что женщине ампутировали одну руку по запястье, а другую — посередине предплечья. Сейчас она, как сообщается, получает медицинскую помощь в Канаде.

По данным Международного реестра нападений акул (ISAF) Музея естественной истории Флориды, укусы акул в водах островов Теркс и Кайкос случаются сравнительно редко: в прошлом году было зафиксировано лишь одно неспровоцированное нападение, не закончившееся смертельным исходом.

В 2023 году американке, занимавшейся подводным плаванием у берегов архипелага, акула откусила ногу .

В районе островов Теркс и Кайкос обитает множество видов акул, включая серых рифовых акул, акул-нянек, тигровых акул, акул-быков и акул-молотов.

В своем заявлении на этой неделе ISAF заявила, что "2024 год был исключительно спокойным с точки зрения укусов акул. Во всем мире было зафиксировано всего 47 неспровоцированных нападений, что на 22 меньше, чем в предыдущем году".

Напомним, только недавно ученым удалось выяснить, какое подводное "чудовище" могло напасть на огромную белую акулу. Ее труп выловили у берегов Австралии.