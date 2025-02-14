Туристка намагалася зробити селфі з акулою: та відкусила їй руки

Жінка намагалася схопити двометрову акулу на пляжі Карибського курорту, але ця затія закінчилася погано.

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Акула відкусила руки 55-річній туристці, яка намагалася її схопити і зробити селфі. Інцидент стався на курортних островах Теркс і Кайкос у Карибському морі. Про це пише Daily Mail.

Жінка, імовірно громадянка Канади, перебувала всього за кілька метрів від берега, коли хижак напав на неї.

За словами місцевої влади, 55-річна жінка йшла мілководдям, намагаючись "вступити в контакт" із твариною і сфотографувати її.

Свідки розповіли, що в той момент поблизу перебувала сім'я жінки, і що її чоловік "мужньо намагався зупинити акулу", щоб вона не вкусила її знову.

За оцінками місцевої влади, довжина акули становила близько двох метрів, а вид поки що невідомий. Непідтверджені повідомлення в мережі припускають, що це була бичача акула.

"Я був там 40 хвилин, і це все ще тривало", — розповів один з очевидців місцевому новинному сайту після кривавого нападу.

Чоловік, який стверджує, що він родич жінки, сказав, що вона змогла повернутися на берег після укусу. Вона була також укушена в стегно, додав він, але не втратила ногу.

Водночас, за словами очевидців, її чоловік відчайдушно намагався відбитися від акули, яка продовжувала кружляти і знову намагалася вкусити жінку.

Поліція і представники природоохоронних органів підтвердили факт нападу. І рекомендували місцевим жителям і туристам не виходити в океан доти, доки не буде оголошено про відбій.

Повідомляється, що жінці ампутували одну руку по зап'ястя, а іншу — посередині передпліччя. Зараз вона, як повідомляється, отримує медичну допомогу в Канаді.

За даними Міжнародного реєстру нападів акул (ISAF) Музею природної історії Флориди, укуси акул у водах островів Теркс і Кайкос трапляються порівняно рідко: торік був зафіксований лише один неспровокований напад, який не закінчився смертельним результатом.

У 2023 році американці, яка займалася підводним плаванням біля берегів архіпелагу, акула відкусила ногу .

У районі островів Теркс і Кайкос мешкає безліч видів акул, включно з сірими рифовими акулами, акулами-няньками, тигровими акулами, акулами-биками і акулами-молотами.

У своїй заяві цього тижня ISAF заявила, що "2024 рік був винятково спокійним з точки зору укусів акул. У всьому світі було зафіксовано лише 47 неспровокованих нападів, що на 22 менше, ніж попереднього року".

Нагадаємо, тільки нещодавно вченим вдалося з'ясувати, яке підводне "чудовисько" могло напасти на величезну білу акулу. Її труп виловили біля берегів Австралії.