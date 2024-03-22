"За два місяці отримали 10%": Стефанішина назвала "дуже поганою" ситуацію з допомогою "Рамштайну"

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції після візиту до Брюсселя охарактеризувала питання надання пакета допомоги від США "не дуже оптимістичним".

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За минулі два місяці Україна отримала 10% допомоги від формату "Рамштайн". Про це повідомила Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на Київському безпековому форумі.

Це відсоток від запланованих фінансових коштів. Не отримали українці й військову допомогу, яка планувалася майже рік.

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"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана…", – пояснила вона.

Віцепрем'єрка також наголосила на тому, що американські партнери закликають Україну до стриманої реакції на ситуацію з наданням пакета допомоги від США. Рішення ухвалити можуть у цьому році.

"Вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", – додала представниця уряду.

Останній "Рамштайн" та його підсумки

На авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня завершилася зустріч Контактної групи щодо України, за підсумками якої Україна має отримати нові оборонні пакети.

Під час наради виступив міністр оборони США Ллойд Остін, він заявив, що партнери повинні докласти максимум зусиль, щоб закрити воєнні потреби країни, що воює з РФ. Водночас глава Пентагона нагадав, що за ситуацією стежить очільник Кремля Володимир Путін — оцінює, чи не ослабла підтримка.

За останній час стосвоно надання нових пакетів військової допомоги заявили США, Канада, Австралія, а також низка європейських країн. Одним із ключових моментів — надання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, яких гостро потребують нині Сили оборони України.

Нагадаємо, 22 березня в Швеції попередили ЄС щодо підготовки до тривалого конфлікту з РФ. Міністр закордонних справ Швеції вважає, що ЄС повинен відмовитися від надання пакетів та зосередитися на співпраці щодо постійної підтримки України.