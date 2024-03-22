"Хочет вернуть себе бывшее": в Швеции предупредили ЕС о подготовке к длительному конфликту с РФ

Министр иностранных дел Швеции считает, что ЕС должен отказаться от предоставления пакетов и сосредоточиться на сотрудничестве по постоянной поддержке Украины.

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Европейский Союз должен готовиться к длительному конфликту с Россией. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрьом.

Он призвал предоставить долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине. Дипломат отметил, что продолжается война со страной, которая не испытывает никаких ограничений, "хочет вернуть себе прежнее имперское прошлое".

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Власти Швеции призывают граждан подготовиться к возможной войне с Россией, — СМИ

"Мы должны делать больше", — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Швеции выразил оптимизм относительно шансов Украины одержать победу в войне.

Когда его спросили о перспективах отправки войск НАТО в Украину, недавнее противоречивое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, представитель Швеции не стал прямо отвечать. Он отметил важность организации учебных миссий для украинских военных за пределами Украины, подобных тем, в которых участвовал Стокгольм.

Министр иностранных дел Швеции считает, что ЕС должен отказаться от предоставления пакетов и сосредоточиться на сотрудничестве по постоянной поддержке Украины. Он заверил в дальнейшей поддержке скандинавской страны украинского войска.

"Мы делаем очень много. Мы готовы сделать больше", — заявил Бильстрем.

Напомним, 15 марта Швеция поддержала инициативу Чехии и предоставит 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Правительство скандинавской страны разрешило Управлению оборонных материалов (FMV) вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики по реализации плана поставок. Министр обороны Пол Йонсон рассказал, что потребность в боеприпасах для Украины велика, особенно это касается артиллерийских снарядов.