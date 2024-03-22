"Додали стурбованості всьому світу": через удар по ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів

У Державній екологічній інспекції повідомили, після удару по ГЕС зафіксували засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у водний об'єкт річки Дніпро.

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Масований обстріл ЗС РФ призвів до витоку нафтопродуктів у Дніпро. Деталями 22 березня поділилася пресслужба Державної екологічної інспекції Південного округу.

"Вкотре країна-терорист завдала масованого удару по Україні. Запоріжжя о 4 ранку прокинулося від вибухів, що додали стурбованості всьому цивілізованому світу", — наголосили у ДЕІПО.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 березня Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 березня Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Спеціалісти оглянули постраждалі території, щоб визначити наслідки ворожої атаки для довкілля. Зокрема, інспектори взяли проби ґрунту, щоб дослідити їх у лабораторії та зробити відповідні розрахунки.

"Унаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт річки Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", — зазначила пресслужба.

У ДЕІПО додали, що всі отримані матеріали передадуть Оперативному штабу при інспекції та правоохоронцям.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що 22 березня відбулася "наймасованіша атака" по енергооб’єктах України за останній рік. По Дніпровській ГЕС російським окупантам вдалося завдати вісім ракетних ударів.

Фокус зібрав інформацію про ураження ДніпроГЕС в одному матеріалі. Об’єкт складається з двох станцій — ГЕС-1 і ГЕС-2. На останній — критична ситуація.