Повреждение станции ДнепроГЭС может повлиять на новый отопительный сезон, — эксперт (видео)

Поврежденная станция выдавала более половины мощности всей ДнепроГЭС и эта мощность приближалась к мощности атомного блока. Вывод ГЭС-2 из строя создаст большие проблемы, считает экс-министр энергетики Украины.

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Из-за прямого попадания российских ракет по ДнепроГЭС могут возникнуть критические проблемы с энергоснабжением в следующем осенне-зимнем периоде. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал экс-министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

"Относительно сегодняшнего удара с точки зрения влияния на энергетику, на самом деле мы довольно значительное количество генераций сегодня потеряли и не только по Днепровской гидроаккумулирующей станции, но она не критична, потому что сейчас уже уменьшилось и потребление, и есть возможность сегодня компенсировать эту временную, я надеюсь, потерю мощности путем импорта", — пояснил экс-министр энергетики.

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По его словам, в результате обстрела серьезные разрушения получила вторая станция на ДнепроГЭС — туда было два прямых попадания российских ракет. В настоящее время неизвестно степень повреждений, и сможет ли она работать дальше.

"Она как раз где-то немножко больше чем половину мощности выдает чем весь ДнепроГЭС и эта мощность достаточно серьезная и приближается к мощности атомного блока. Если она будет надолго потеряна, а это маневренная дефицитная мощность, то это достаточно серьезная проблема будет, мне кажется, уже на следующий осенне-зимний период и на регулирование мощности, которое будет осуществляться в Украине", — подытожил Продан.

ВС РФ ударили по ДнепроГЭС

22 марта ВС РФ осуществили самую массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последний год. Только в одну Днепровскую ГЭС враг попал восемь раз. В Офисе генпрокурора сообщили, что гидроэлектростанция выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что ГЭС-2 серьезно пострадала и неизвестно, удастся ли ее восстановить.

Позже стало известно, что на Днепровской ГЭС после ракетной атаки ВС РФ энергетикам, несмотря на значительные повреждения, удалось запустить в работу часть оборудования