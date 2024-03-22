Обстрел Запорожья: на ДнепроГЭС запустили часть оборудования, — Минэнерго

Станция пока не производит электричество. Специалисты осматривают повреждения, чтобы выяснить и оценить масштаб нанесенного ущерба.

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На Днепровской ГЭС после ракетной атаки ВС РФ энергетикам, несмотря на значительные повреждения, удалось запустить в работу часть оборудования. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины. Ведомство обнародовало оперативную информацию о ситуации в энергосистеме по состоянию на 15:00 пятницы, 22 марта.

Электроэнергию станция пока не вырабатывает. Продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

"Частично запитаны высоковольтные линии в ряде областей. В частности, возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая питает Запорожскую АЭС", — сообщили в Минэнерго.

В Запорожской области сняты сетевые ограничения, но есть обесточивание из-за боевых действий.

По данным ведомства, самая сложная ситуация — в Харькове. Там из-за значительных повреждений без света около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа над оживлением критической инфраструктуры города.

"Остаются сетевые ограничения для потребителей в Одесской области (ограничения для более 230 тысяч потребителей) и Днепропетровской области (отключено 150 тысяч потребителей, ограничения применяются для более 10 тысяч абонентов). В Хмельницкой области после масштабного обесточивания (около 200 тысяч оставались без света) без электроэнергии — более 2000 тысяч абонентов", — добавили в Минэнерго.

После проведения аварийных работ энергетики запитали потребителей в Винницкой и Львовской областях.

ВС РФ ударили по ДнепроГЭС

22 марта российские оккупанты совершили самую массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последний год. Только в одну Днепровскую ГЭС враг попал восемь раз. Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что гидроэлектростанция выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота что ГЭС-2 серьезно пострадала, и неизвестно, удастся ли ее восстановить. По его словам, придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование.

Директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк успокоил, что угроз затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет.

Российские пропагандисты начали информационную спецоперацию и обвиняют Украину в чрезвычайной ситуации на ДнепроГЭС. Россияне заявляют, что украинцы сами взорвали плотину. В СНБО эти упреки опровергают.