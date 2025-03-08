Полиция разоблачила сотни незаконных каннабисовых ферм благодаря подозрительным "электрикам" (фото, видео)

Случайное видео работы "электриков" помогло британским копам выйти на масштабную преступную группу, которая выращивала каннабис на миллионы фунтов. Сейчас все члены группы получили свои сроки заключения.

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Британская полиция смогла раскрыть незаконное выращивание каннабиса на северо-западе страны, когда неизвестные электрики пытались "отремонтировать" одну из линий, однако своими действиями выдали себя. Благодаря "работе" этих работников, копы смогли выйти на огромную сеть, к которой причастны представители мафии из Албании, сообщает местная полиция.

Правоохранители установили, что представители албанской преступной группы решили выращивать каннабис без легального статуса и придумали хитрый план прикрытия. Благодаря посредникам, они создали две компании, которые должны были обеспечивать поставки электроэнергии в ряде британских городов, а группа преступников из восьми местных человек приезжала на место под видом "электриков" и проводила там "ремонтные работы".

Однако впоследствии оказалось, что мужчины перенаправляли электроэнергию из сети на ближайшие замаскированные фермы, где выращивали каннабис. Во время одной из таких работ, так называемые "электрики" ошиблись в монтаже кабелей, что привело к возгоранию.

Полиция начала операцию под кодовым названием "Искра", в ходе которой копы быстро вышли на след преступников, а заодно разоблачила десятки ферм по всей Англии, подключением которых занимались эта преступная группа.

Полиция задержала всех причинных "электриков" (фото: rocu.police.uk)

В Королевской прокуратуре сообщили, что вся задержанная восьмерка является британцами, некоторые из которых уже имели проблемы с законом, в частности относительно нелегального сбыта и распространения наркотических веществ и медицинских препаратов. Сейчас полиция разоблачила почти 100 точек выращивания каннабиса, а общую сумму дохода оценили в 21 млн фунтов (1,12 млрд грн).

Суд приговорил всех членов группы к различным срокам заключения — от трех до восьми лет соответственно. В прокуратуре добавляют, что сейчас правоохранители в рамках операции "Искра" продолжают поиск представителей албанской преступной группы, которая способствовала незаконному выращиванию каннабиса.

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