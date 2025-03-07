Пожилого немца арестовали после попытки украсть древнюю колонну в Греции

61-летний турист стал очередным осквернителем исторических мест, который пытался вывезти домой археологический артефакт в виде сувенира.

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61-летнему туристу из Германии грозит десять лет за решеткой в ​​Греции за кражу древней мраморной колонны. Он пытался вывезти ее в Италию и утверждал, что просто купил ее у Акрополя. Об этом пишет Daily Mail.

Немец был арестован в порту Патры после предполагаемой попытки контрабандного вывоза артефакта из страны. Колонну он спрятал в автомобиле и пытался вывезти ее на пароме в Италию.

Полиции он заявил, что купил колонну возле Акрополя в Афинах и не знал, что она древняя.

Греческие власти заявляют, что мужчина обвиняется в торговле предметами старины — серьезном преступлении, которое в стране, известной своим богатым археологическим наследием, карается тюремным заключением на срок до 12 лет. Судья распорядился провести дополнительное расследование и освободил мужчину условно-досрочно, запретив ему покидать Грецию до дальнейшего уведомления.

Туристы у Акрополя в Греции Фото: Getty Images

Это произошло после того, как в Италии был арестована туристка из Британии, которая отрезала плитки от мозаики в Помпеях и пытался вывезти их в качестве сувенира.

В 2018 году французский турист был оштрафован на 200 евро и приговорен к условному наказанию после того, как его поймали с поличным, когда он вез в Помпеи древнеримские артефакты, спрятанные в рюкзаке: куски терракоты и осколок мрамора с исторической виллы Лорея Тибуртина.

Впрочем, иногда украденные артефакты возвращаются. Туристка, укравшая мозаику из Помпей, прислала ее назад, пожаловавшись, что предметы прокляты и она сама заболела раком.

Туристы в Помпеях Фото: Pompeii — Parco Archeologico

В 2018 году туристов призвали вернуть гальку, привезенную в качестве сувениров с живописного греческого пляжа на острове Скиатос, где снимался мюзикл группы ABBA "Mamma Mia!".

Ящики с надписью "Ящик для возврата камней с пляжа Лалария" появились в аэропорту Скиатоса после того, как активисты заявили, что камни с пляжа исчезают с пугающей скоростью.

А в 2020 году турист, укравший кусок мраморно барельефа из римского музея тремя годами ранее, отправил ее обратно в Италию вместе с письмом, в котором извинялся за то, "что был таким американским придурком".

Напомним, ранее археологи обнаружили в Помпеях роскошную виллу с собственным спа-комплексом. Они считают, что владелец дома принимал в своей домашней бане высокопоставленных гостей.