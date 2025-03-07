Літнього німця заарештували після спроби вкрасти стародавню колону в Греції

61-річний турист став черговим осквернителем історичних місць, який намагався вивезти додому археологічний артефакт у вигляді сувеніра.

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61-річному туристу з Німеччини загрожує десять років за ґратами в Греції за крадіжку стародавньої мармурової колони. Він намагався вивезти її в Італію і стверджував, що просто купив її біля Акрополя. Про це пише Daily Mail.

Німця заарештували в порту Патри після ймовірної спроби контрабандного вивезення артефакту з країни. Колону він сховав в автомобілі і намагався вивезти її на поромі в Італію.

Поліції він заявив, що купив колону біля Акрополя в Афінах і не знав, що вона стародавня.

Грецька влада заявляє, що чоловіка обвинувачують у торгівлі предметами старовини — серйозному злочині, який у країні, відомій своєю багатою археологічною спадщиною, карають тюремним ув'язненням на строк до 12 років. Суддя розпорядився провести додаткове розслідування і звільнив чоловіка умовно-достроково, заборонивши йому залишати Грецію до подальшого повідомлення.

Туристи біля Акрополя в Греції Фото: Getty Images

Це сталося після того, як в Італії було заарештовано туристку з Британії, яка відрізала плитки від мозаїки в Помпеях і намагалася вивезти їх як сувенір.

У 2018 році французького туриста оштрафували на 200 євро і засудили до умовного покарання після того, як його спіймали на місці злочину, коли він віз до Помпеї давньоримські артефакти, заховані в рюкзаку: шматки теракоти й осколок мармуру з історичної вілли Лорея Тібуртіна.

Утім, іноді вкрадені артефакти повертаються. Туристка, яка вкрала мозаїку з Помпей, надіслала її назад, поскаржившись, що предмети прокляті і вона сама захворіла на рак.

Туристи в Помпеях Фото: Pompeii — Parco Archeologico

У 2018 році туристів закликали повернути гальку, привезену як сувеніри з мальовничого грецького пляжу на острові Скіатос, де знімався мюзикл групи ABBA "Mamma Mia!".

Скриньки з написом "Скринька для повернення каміння з пляжу Лаларія" з'явилися в аеропорту Скіатоса після того, як активісти заявили, що каміння з пляжу зникає з лякаючою швидкістю.

А 2020 року турист, який вкрав шматок мармурового барельєфа з римського музею трьома роками раніше, відправив її назад в Італію разом із листом, у якому вибачався за те, "що був таким американським придурком".

Нагадаємо, раніше археологи виявили в Помпеях розкішну віллу з власним спа-комплексом. Вони вважають, що власник будинку приймав у своїй домашній лазні високопоставлених гостей.