Поліція викрила сотні незаконних канабісових ферм завдяки підозрілим "електрикам" (фото, відео)

Випадкове відео роботи "електриків" допомогло британським копам вийти на масштабну злочинну групу, яка вирощувала канабіс на мільйони фунтів. Наразі всі члени групи отримали свої терміни ув'язнення.

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Британська поліція змогла розкрити незаконне вирощування канабісу на північному заході країни, коли невідомі електрики намагалися "відремонтувати" одну з ліній, однак своїми діями виказали себе. Завдяки "роботі" цих працівників, копи змогли вийти на величезну мережу, до якої причетні представники мафії з Албанії, повідомляє місцева поліція.

Правоохоронці встановили, що представники албанської злочинної групи вирішили вирощувати канабіс без легального статусу та придумали хитрий план прикриття. Завдяки посередникам, вони створили дві компанії, які мали забезпечувати постачання електроенергії в низці британських міст, а група злочинців з восьми місцевих чоловік приїжджала на місце під виглядом "електриків" та проводила там "ремонтні роботи".

Однак згодом виявилося, що чоловіки перенаправляли постачання електроенергії на найближчі замасковані ферми, де вирощували канабіс. Під час однієї з таких робіт, так звані "електрики" помилилися у монтуванні кабелів, що спричинило загоряння.

Поліція розпочала операцію під кодовою назвою "Іскра", під час якої копи швидко вийшли на слід злочинців, а заодно викрила десятки ферм у всій Англії, підключенням яких займалися ця злочинна група.

Поліція затримала всіх причитних "електриків" (фото: rocu.police.uk)

В Королівській прокуратурі повідомили, що вся затримана вісімка є британцями, деякі з яких вже мали проблеми з законом, зокрема щодо нелегального збуту та розповсюдження наркотичних речовин і медичних препаратів. Наразі поліція викрила майже 100 точок вирощування канабісу на загальну вартість у 21 млн фунтів (1,12 млрд грн).

Усіх членів групи засудили до різних термінів ув'язнення — від трьох до восьми років відповідно. В прокуратурі додають, що наразі правоохоронці в рамках операції "Іскра" продовжують пошук представникам албанської злочинної групи, яка сприяла незаконному вирощуванню канабісу.

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