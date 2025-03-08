Жінка розказала, як за допомогою взуття викрити чоловіка-зрадника (фото)

У кадрі Вікторія продемонструвала свій суперечливий метод, назвавши його "хитрощами розумних жінок".

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Жінка, яку звуть Вікторія, поділилася в Instagram, як можна відстежити, куди йде партнер, коли виходить з дому. Авторка ролика запевняє, що використовує цей трюк виключно для того, щоб убезпечити чоловіка. Однак підписники звинуватили її у таємному стеженні, щоб викрити коханого у можливій подружній зраді.

У кадрі Вікторія продемонструвала свій суперечливий метод, назвавши його "хитрощами розумних жінок". Блогерка показала, як вставляє маячок для стеження AirTag у внутрішню бокову кишеню кросівок свого благовірного.

"Ви завжди будете знати його місцеперебування в разі надзвичайної ситуації. Бо так ніколи не знаєте, що може статися, поки партнера немає вдома", — сказала вона своїй аудиторії.

Вікторія кладе у взуття свого чоловіка маячок Фото: Instagram

Набравши понад 5,5 мільйона переглядів, дружина отримала неоднозначну реакцію від користувачів соціальної мережі. У коментарях люди звинувачують її у втручанні в приватне життя чоловіка.

"Це пряма дорога до розлучення. Напишете мені, коли це станеться", — зазначила одна з глядачок;

Інша додала: "Як сказати, що ти невпевнена в собі, не промовляючи ані слова";

"Ти кажеш, що хочеш убезпечити його. Оце рівень цинізму", — написав наступний юзер;

"Переслідування тепер має нову назву", — підтримав його інший;

Один з учасників обговорення обурився: "Тепер поміняйте їх ролями в цій історії, і світ буде кричати".

Це відео зібрало безліч переглядів, вподобайок та коментарів, спровокувавши дискусію щодо важливості довіри у подружньому житті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 44-річний американський письменник Блейк Батлер дізнався несподівані факти з життя своєї дружини після її трагічного самогубства. Нещодавно Батлер опублікував мемуари під назвою "Моллі", де розповів історію їхніх складних стосунків.

Крім того, ми писали, як на весіллі в Китаї стався гучний скандал, коли наречений вирішив помститися своїй нареченій за зраду. Під час урочистості він публічно показав відеозапис, на якому його кохана зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.