Женщина рассказала, как с помощью обуви разоблачить мужа-предателя (фото)

В кадре Виктория продемонстрировала свой противоречивый метод, назвав его "хитростью умных женщин".

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Женщина, которую зовут Виктория, поделилась в Instagram, как можно отследить, куда идет партнер, когда выходит из дома. Автор ролика уверяет, что использует этот трюк исключительно для того, чтобы обезопасить мужа. Однако подписчики обвинили ее в тайной слежке, чтобы уличить любимого в возможной супружеской измене.

В кадре Виктория продемонстрировала свой противоречивый метод, назвав его "хитростью умных женщин". Блогерша показала, как вставляет маячок для слежения AirTag во внутренний боковой карман кроссовок своего благоверного.

"Вы всегда будете знать его местонахождение в случае чрезвычайной ситуации. Потому что так никогда не знаете, что может произойти, пока партнера нет дома", — сказала она своей аудитории.

Виктория кладет в обувь своего мужа маячок Фото: Instagram

Набрав более 5,5 миллиона просмотров, женщина получила неоднозначную реакцию от пользователей социальной сети. В комментариях люди обвиняют ее во вмешательстве в частную жизнь мужа.

"Это прямая дорога к разводу. Напишете мне, когда это произойдет", — отметила одна из зрительниц;

Другая добавила: "Как сказать, что ты неуверенна в себе, не произнося ни слова";

"Ты говоришь, что хочешь обезопасить его. Вот это уровень цинизма", — написал следующий юзер;

"Преследование теперь имеет новое название", — поддержал его другой;

Один из участников обсуждения возмутился: "Теперь поменяйте их ролями в этой истории, и мир будет кричать".

Это видео собрало множество просмотров, лайков и комментариев, спровоцировав дискуссию о важности доверия в супружеской жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что 44-летний американский писатель Блейк Батлер узнал неожиданные факты из жизни своей жены после ее трагического самоубийства. Недавно Батлер опубликовал мемуары под названием "Молли", где рассказал историю их сложных отношений.

Кроме того, мы писали, как на свадьбе в Китае произошел громкий скандал, когда жених решил отомстить своей невесте за измену. Во время торжества он публично показал видеозапись, на которой его возлюбленная изменяет ему с мужем своей беременной сестры.