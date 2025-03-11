Тариф на электроэнергию в Украине вырастет: кто будет платить больше

С 1 мая Кабмин или пролонгирует старую стоимость, или установит новую на следующий год.

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В Украине в мае 2025 года для некоторых граждан вырастет стоимость электроэнергии. Это связано с отменой специального тарифа, которым пользовались владельцы домов с электрическим отоплением. Об этом говорится в материалах поставщика электроэнергии и газа Yasno.

Согласно действующему законодательству, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением предусмотрены сниженные тарифы на электроэнергию в период с 1 октября по 30 апреля. В настоящее время стоимость ресурса для данной категории составляет 2,64 грн за кВт·ч на первые 2 тыс. кВт·ч в месяц. Однако с 1 мая тариф повысится до 4,32 грн за кВт·ч.

Украинское правительство постановлением №37 от 17 января 2025 года внесло изменения в механизм применения фиксированной цены для потребителей с электроотоплением. В результате этого подход к формированию тарифов был пересмотрен.

на объем потребления до 2 тыс. кВт·ч включительно — 2,64 грн за кВт·ч;

на объем потребления свыше 2 тыс. кВт·ч — 4,32 грн за кВт·ч.

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию, установленный постановлением правительства №632 от 31 мая 2024 года. Его срок истекает в конце апреля. С 1 мая Кабмин либо продлит действие текущего тарифа, либо установит новую стоимость на следующий год.

Ранее в Верховной Раде заявили, что пока вопрос повышения тарифов на электроэнергию не рассматривают. По словам главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, пока в правительстве не планируют обновлять цены на основные коммунальные услуги. Он отметил, что правила по тарифам в Украине не одинаковы для всех услуг: некоторые остаются неизменными с 2021 года, а некоторые пересматривали несколько раз во время войны. Так, тариф на электричество повысился существенно уже дважды.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.