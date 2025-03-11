Тариф на електроенергію в Україні зросте: хто платитиме більше

З 1 травня Кабмін або пролонгує стару вартість, або встановить нову на наступний рік.

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В Україні в травні 2025 року для деяких громадян зросте вартість електроенергії. Це пов'язано зі скасуванням спеціального тарифу, яким користувалися власники будинків з електричним опаленням. Про це йдеться в матеріалах постачальника електроенергії та газу Yasno.

Згідно з чинним законодавством, для населення і колективних побутових споживачів з електроопаленням передбачено знижені тарифи на електроенергію в період з 1 жовтня по 30 квітня. Наразі вартість ресурсу для цієї категорії становить 2,64 грн за кВт-год на перші 2 тис. кВт-год на місяць. Однак із 1 травня тариф підвищиться до 4,32 грн за кВт-год.

Український уряд постановою №37 від 17 січня 2025 року вніс зміни до механізму застосування фіксованої ціни для споживачів з електроопаленням. У результаті цього підхід до формування тарифів було переглянуто.

на обсяг споживання до 2 тис. кВт-год включно — 2,64 грн за кВт-год;

на обсяг споживання понад 2 тис. кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Наразі в Україні діє тариф на електроенергію, встановлений постановою уряду №632 від 31 травня 2024 року. Його термін закінчується наприкінці квітня. З 1 травня Кабмін або продовжить дію поточного тарифу, або встановить нову вартість на наступний рік.

Раніше у Верховній Раді заявили, що поки питання підвищення тарифів на електроенергію не розглядають. За словами голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, поки що в уряді не планують оновлювати ціни на основні комунальні послуги. Він зазначив, що правила щодо тарифів в Україні не однакові для всіх послуг: деякі залишаються незмінними з 2021 року, а деякі переглядали кілька разів під час війни. Так, тариф на електрику підвищився суттєво вже двічі.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.