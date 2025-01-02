Защиту ДнепроГЭС доверили фирме с опытом реконструкции мусорной свалки: детали расследования

На защитные сооружения, которые должны уберечь ДнепроГЭС от нового удара ракет РФ, планируют потратить более 4 миллиардов, свидетельствуют данные Prozorro. Защиту будут строить до конца 2026 года.

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На портале электронной системы государственных закупок Prozorro опубликовали результат тендера по строительству защитных сооружений возле Днепровской ГЭС, которой руководит ЧАО "Укргидроэнерго". Сумма, которую планируют на это потратить, — более 4 млрд грн. При этом в тендере победила компания, самое большое достижение которой — реконструкция свалки с бюджетом 300 млн грн. Подробности о компании-победительнице электронных торгов рассказали расследователи проекта "Наши деньги".

Расследователи проанализировали последние тендеры, объявленные на Prozorro, и обнаружили самый дорогой. Конкурс объявили в "Укргидроэнерго": выбирали фирму, которая защитит ДнепроГЭС от российских ударов. Объем контракта — 4,36 млрд грн, продолжительность работ — до 30 декабря 2026 года. Победитель тендера — ООО "Строительная компания "Адамант", и она вызвала определенные замечания у расследователей: они усомнились, имеет ли фирма достаточно опыта.

"Это не помешало "Укргидроэнерго" отдать "Адаманту" миллиардный контракт без открытых торгов и с закрытой от публикации сметой", — говорится в статье.

В статье рассказали о предыдущих работах, которые выполняла фирма. Согласно данным расследователей, самый масштабный проект, воплощенный "Адамантом" — это ремонт мусорной свалки под Киевом, за который заказчик шесть лет назад выложил 326 млн грн. Были и другие, более мелкие, работы: среди них — ремонт трамвайных линий, строительство моста, противооползневые сооружения. Примечательно то, что значительная часть из этих работ до сих пор не завершена, отмечается в статье и ставится вопрос, уместно ли отдавать 4 млрд грн такому подрядчику. Также привели данные об общей сумме денег, которые "Укргидроэнерго" потратило на восстановление после ударов РФ в течение 2022-24 гг. — это 19,83 млрд грн. То есть контракт с "Адамантом" — пятая часть от средств, которые пошли на все ремонты в течение трех лет войны.

Удар РФ по ГЭС — детали тендера ДнепроГЭС

На портале Prozorro есть детали тендера, о котором написали "Наши деньги". На странице нет сметы — ее опубликуют только после отмены военного положения. В обосновании указано, что будут строить защитное сооружение для ГЭС-2 на Днепровской ГЭС. Процедура конкурса — "закупка без применения открытых торгов и/или электронного каталога". На портале Clarity-project можно увидеть предыдущий опыт ООО "СК "Адамант": за все время участия в тендерах заключили сделки на общую сумму 6 млрд грн.

Удар РФ по ГЭС — результаты тендера на Прозорро о ДнепроГЭС Фото: Скриншот Удар РФ по ГЭС — какие достижения компании, которая будет защищать ДнепроГЭС Фото: clarity-project

На страницах ЧАО "Укргидроэнерго" пока нет комментариев по расследованию тендера на строительство защитных сооружений на ДнепроГЭС.

Отметим, ранее Фокус писал о другом скандальном тендере, имеющем отношение к ДнепроГЭС. Как выяснили расследователи издания Financial Times, один из миллиардных тендеров выиграла фирма, которую контролирует подсанкционный гражданин Латвии. Латвиец попал под санкции США и Британии из-за отмывания криптоденег Кремля, объясняется в статье FT.

Напоминаем, 24 декабря расследователи рассказали о тендере "Нафтогаз Украины" для поиска председателя правления, который обойдется бюджету в 4,6 млн грн.