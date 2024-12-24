"Нафтогаз" потратит почти 4,6 млн гривен на поиск нового главы правления: кому достанутся деньги

Рекрутинговые агентства за немалую сумму должны отобрать кандидатов и организовать с ними собеседования. Будущий глава правления "Нафтогаза" обязан иметь опыт управления в ведущих энергетических компаниях.

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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ищет нового главу правления и обращается за помощью к рекрутинговым агентствам. Новый миллионный тендер появился в системе ProZorro.

Ожидаемые затраты на поиск — почти 4,57 млн гривен, торги пройдут 31 декабря 2024 года. В тендерной документации описываются этапы сделки и первый называется "детальный мониторинг". Исполнитель в течение 10 рабочих дней от даты подписания договора мониторит рынок труда, подбирает кандидатуры и дает заказчику все сведения.

Миллионный тендер появился в системе ProZorro

Второй этап также длится 10 дней и подразумевает отбор кандидатов, проведение собеседований и создание сокращенного списка из 3-5 человек. Далее пройдет третий этап — организация собеседований и финальный отбор.

В тендерной документации можно увидеть и квалификационные требования к главе правления "Нафтогаза". Прежде всего у него должен быть подтвержденный опыт оперативного управления в течение 10 последних лет на должностях генерального директора, члена правления, члена наблюдательного совета в крупных ведущих компаниях в сфере добычи углеводородов или энергетики.

Преимущество отдается кандитатам с опытом работы в Украине и глубокими знаниями передовых мировых практик и тенденций в нефтегазовой индустрии.

Напомним, ракетный удар ВС РФ по Украине 28 ноября повредил ряд объектов инфраструктуры "Нафтогаза". Хранилища и другие объекты компании страдают от российских обстрелов с первых дней войны.

В "Нафтогазе" обещали не повышать цены на газ для украинцев следующей зимой. При этом рыночная цена газа составляет около 15 гривен за кубометр.