"Нафтогаз" витратить майже 4,6 млн гривень на пошук нового голови правління: кому дістануться гроші

Рекрутингові агентства за чималу суму повинні відібрати кандидатів і організувати з ними співбесіди. Майбутній голова правління "Нафтогазу" зобов'язаний мати досвід управління у провідних енергетичних компаніях.

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" шукає нового голову правління та звертається по допомогу до рекрутингових агентств. Новий мільйонний тендер з'явився в системі ProZorro.

Очікувані витрати на пошук — майже 4,57 млн гривень, торги відбудуться 31 грудня 2024 року. У тендерній документації описуються етапи угоди і перший називається "детальний моніторинг". Виконавець протягом 10 робочих днів від дати підписання договору моніторить ринок праці, підбирає кандидатури і дає замовнику всі відомості.

Мільйонний тендер з'явився в системі ProZorro

Другий етап також триває 10 днів і передбачає відбір кандидатів, проведення співбесід і створення скороченого списку з 3-5 осіб. Далі відбудеться третій етап — організація співбесід і фінальний відбір.

У тендерній документації можна побачити й кваліфікаційні вимоги до голови правління "Нафтогазу". Насамперед у нього має бути підтверджений досвід оперативного управління протягом 10 останніх років на посадах генерального директора, члена правління, члена наглядової ради у великих провідних компаніях у сфері видобутку вуглеводнів або енергетики.

Перевага надається кандитатам із досвідом роботи в Україні та глибокими знаннями передових світових практик і тенденцій у нафтогазовій індустрії.

Нагадаємо, ракетний удар ЗС РФ по Україні 28 листопада пошкодив низку об'єктів інфраструктури "Нафтогазу". Сховища та інші об'єкти компанії потерпають від російських обстрілів із перших днів війни.

У "Нафтогазі" обіцяли не підвищувати ціни на газ для українців наступної зими. Водночас ринкова ціна газу становить близько 15 гривень за кубометр.