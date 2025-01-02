Захист ДніпроГЕС довірили фірмі з досвідом реконструкції сміттєзвалища: деталі розслідування

На захисні споруди, які мають вберегти ДніпроГЕС від нового удару ракет РФ, планують витратити понад 4 мільярди, свідчать дані Prozorro. Захист будуватимуть до кінця 2026 року.

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На порталі електронної системи державних закупівель Prozorro опублікували результат тендеру з будівництва захисних споруд біля Дніпровської ГЕС, якою керує ПрАТ "Укргідроенерго". Сума, яка планують на це витратити, — понад 4 млрд грн. При цьому у тендері перемогла компанія, найбільший здобуток якої — реконструкція сміттєзвалища з бюджетом 300 млн грн. Подробиці про компанію-переможницю електронних торгів розповіли розслідувачі проєкту "Наші гроші".

Розслідувачі проаналізували останні тендери, оголошені на Prozorro, і виявили найдорожчий. Конкурс оголосили в "Укргідроенерго": обирали фірму, яка захистить ДніпроГЕС від російських ударів. Обсяг контракту — 4,36 млрд грн, тривалість робіт — до 30 грудня 2026 року. Переможець тендеру — ТОВ "Будівельна компанія "Адамант", і вона викликала певні зауваження у розслідувачів: вони засумнівались, чи фірма має достатньо досвіду.

"Це не завадило "Укргідроенерго" віддати "Адаманту" мільярдний контракт без відкритих торгів та з закритим від публікації кошторисом", — ідеться у статті.

У статті розповіли про попередні роботи, які виконувала фірма. Згідно з даними розслідувачів, наймасштабніший проєкт, втілений "Адамантом" — це ремонт сміттєзвалища під Києвом, за яке замовник шість років тому виклав 326 млн грн. Були й інші, дрібніші, роботи: серед них — ремонт трамвайних ліній, будівництво мосту, протизсувні споруди. Прикметно те, що значна частина з цих робіт досі не завершена, зауважується у статті і ставиться питання, чи доречно віддавати 4 млрд грн такому підряднику. Також навели дані про загальну суму коштів, які "Укргідроенерго" витратило на відновлення після ударів РФ протягом 2022-24 рр. — це 19,83 млрд грн. Тобто контракт з "Адамантом" — п'ята частина від коштів, які пішли на усі ремонти протягом трьох років війни.

Удар РФ по ГЕС — деталі тендеру ДніпроГЕС

На порталі Prozorro є деталі тендеру, про який написали "Наші гроші". На сторінці немає кошторису — його опублікують лише після скасування воєнного стану. У обґрунтуванні вказано, що будуватимуть захисну споруди для ГЕС-2 на Дніпровській ГЕС. Процедура конкурсу — "закупівля без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу". На порталі Clarity-project можна побачити попередній досвід ТОВ "БК "Адамант": за весь час участі в тендерах уклали угоди на загальну суму 6 млрд грн.

Удар РФ по ГЕС - результати тендеру на Прозорро про ДніпроГЕС Фото: Скриншот Удар РФ по ГЕС - які досягнення компанії, яка захищатиме ДніпроГЕС Фото: clarity-project

На сторінках ПрАТ "Укргідроенерго" поки що немає коментарів щодо розслідування тендеру на будівництво захисних споруд на ДніпроГЕС.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інший скандальний тендер, дотичний до ДніпроГЕС. Як з'ясували розслідувачі видання Financial Times, один з мільярдних тендерів виграла фірма, яку контролює підсанкційний громадянин Латвії. Латвієць потрапив під санкції США та Британії через відмивання криптогрошей Кремля, пояснюється у статті FT.

Нагадуємо, 24 грудня розслідувачі розповіли про тендер "Нафтогаз України" для пошуку голови правління, який обійдеться бюджету в 4,6 млн грн.