Всім потрібний газ: чи вистачить Україні взимку запасів природного газу

Україна веде активну підготовку до складного воєнного опалювального сезону. Фокус дізнався, що з газом і чи можуть узимку бути перебої у постачанні підприємствам та населенню.

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Наближення опалювального сезону спонукає до активної роботи із закачування газу до підземних сховищ. У "Нафтогазі" запевняють, що ситуація під контролем: Україна планує до листопада 2022 року накопичити у ПСГ 14,4-15 млрд кубометрів. Це той обсяг, який потрібний Україні, щоб відносно безпечно пройти опалювальний сезон, нівелюючи ризик виникнення дефіциту газу. Про це йдеться у статті Фокусу "Менше газу. Як Україна економитиме газ взимку і причому тут субсидії".

Опитані Фокусом експерти наголосили, що 15 млрд кубометрів — достатній обсяг для зимового сезону за умови, що не реалізують негативного сценарію.

"Якщо не буде атак по критичній інфраструктурі, то на цьому етапі у нас впало споживання, а видобуток газу не так сильно впав, і фактично ми можемо пройти зиму з озвученими запасами. Але є умова — зима має бути м'якою, і не повинно бути ударів з критичної інфраструктури”, — пояснює Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Найбільший ризик (після ризику ракетних ударів по інфраструктурі) — зупинка транзиту російського газу територією України.

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"У мирних умовах Україні навіть 12 млрд куб. вистачило б. Це в умовах, коли є транзит російського газу, є прогнозований видобуток усередині країни, і якщо ми можемо імпортувати газ із Європи. Але зараз дуже багато невідомих. Чи буде транзит російського газу? Це ключовий момент. 15 млрд кубометрів — це мінімум, необхідний в умовах, якщо з листопада не буде транзиту російського газу, і нам доведеться жити за власний ресурс", — розповів Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, ймовірність проблем із постачанням газу в Україну протягом осені та зими залишається досить високою.

Проблеми під час війни будуть, особливо в прифронтових районах, на окупованих територіях. Вони можуть погіршитися, якщо буде нульовий транзит газу через територію України. Сьогодні робиться все, що можливо, але сказати, що 100% у всіх буде тепло та електроенергія, не можна. Будуть перебої, особливо на півдні та сході країни. У центрі та на заході, сподіваюся, серйозних проблем не буде, але й комфортних умов, як у мирні часи, теж не буде, треба готуватись до різних сценаріїв”, — зазначив Володимир Омельченко.

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Нагадаємо, російська армія завдає цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що цілі міста та райони відключаються від постачання електроенергії.

Раніше Фокус писав, що країни ЄС вирішили обмежити ціни на весь газ, що імпортується, а не тільки на той, який імпортується з РФ.