Найбільша угода: у ЄС домовилися про обмеження ціни на газ, — польський міністр

Як розповіла польський чиновник, у Брюсселі пройшло позачергове засідання ЄС щодо енергетичної кризи та змін клімату. Точні пропозиції будуть представлені наступного тижня.

Країни ЄС вирішили обмежити ціни на весь газ, що імпортується, а не тільки на той, який імпортується з РФ. Це найбільша угода союзу. Про це розповіла міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Ганна Москва, пише Polskie radio.

Повідомляється, що раніше Єврокомісія пропонувала обмежити ціни лише на газ. Однак на позачерговому засіданні ЄС, присвячене боротьбі з енергетичною кризою та рішенням, що призведуть до зниження високих цін на енергоносії, було вирішено вдатися до більш глобальних заходів.

У матеріалі сказано, що Угорщина поки що заперечує те, що було встановлено максимальні ціни на весь газ, що імпортується.

"Також були дискусії та спроба розмежувати трубопроводи та ЗПГ, але загальний висновок такий, що для всього імпортованого газу це рішення, яке ми хотіли б бачити у цьому остаточному пакеті", — сказала міністр.

Крім того, міністр Москва заявила, що Польща не може погодитись на обов'язкове скорочення споживання електроенергії, як пропонують країни Північної Європи. За її словами, у ЄС є розкол із цього приводу.

"Ми виступили категорично проти подібних рішень. Кожна країна має свої національні інструменти, знає свою специфіку ситуації. Ми не можемо уявити собі розробку універсального механізму за такого диверсифікованого функціонування нашої енергетики", — пояснила Ганна Москва.

Раніше Фокус повідомляв, що "Нафтогаз" розпочав арбітраж проти "Газпрому". Таким чином РФ змусять платити за транзит газу Україною. Арбітраж проведуть у швейцарському Цюріху. Транзитний контракт у 2019 році з "Газпромом" підписали на умовах "качай чи плати", а росіяни з травня розраховуватись не поспішають.

Ще нагадаємо, що РФ збудує газопровід "Сила Сибіру 2" для постачання сировини Китаю. Володимир Путін заявив, що новою магістраллю Росія планує продавати КНР до 50 млрд кубометрів газу на рік. Сторони погодили всі умови постачання, включаючи ціну.