Объемы транзита российского газа через Украину в Европу снижаются из-за самой России

Причина снижения объемов транзита – остановка ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков", которые находятся под российской оккупацией.

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Пока российские военные контролируют КС "Новопсков", Оператор ГТС Украины не будет допускать транзит через ГИС "Сохрановка", а значит, объемы транзита российского газа в ЕС будут падать. Такое мнение высказали опрошенные Фокусом украинские энергоэксперты.

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"Через Сохрановку, пока там российские военные, никто транзитировать газ не будет. Я уверен, что никакого транзита в таких условиях не будет", — отметил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква. Он подчеркнул, что украинская станция "Суджа" может прокачать весь объем транзита, однако пока "Газпром" на это не согласился.

"Станция Суджа может прокачивать в два раза больше, чем сейчас, через "Сохрановку" шла треть объема российского газа. Риски для транзита во время войны — высокие, но пока транзит идет, конечно, если Европа будет отказываться от российского газа, то транзит через украинскую ГТС будет не нужен, но пока газ в Европу через Украину идет", — сообщил эксперт.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, считает, что пока российские военные контролируют КС "Новопсков", то абсолютно логично со стороны ОГТСУ прекратить транзит через ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков". "Украина принимает решение отказаться от транзита через станцию "Сохрановка", так как нет гарантий, что будет поддерживаться транзит в необходимых объемах. Непонятно – пустят газ или нет, поставят или нет", — отметил Корольчук.

Говоря о переброске всего транзитного объема на точку "Суджа", эксперт отметил: для этого "Газпрому" придется провести определенные технические регламентные работы, что, по-видимому, россиянам неинтересно, потому они продолжают настаивать на транзите части объемов через ГИС "Сохрановка".

"Так что ожидаемо в Европу сейчас будут идти меньшие объемы, так как через "Сохрановку" ОГТСУ пускать транзит не будет точно", — сообщил эксперт.

[ + – ] Через "Сохрановку" шло около 30% объема транзита газа из РФ - в сутки до 32,6 млн куб. м Фото: УНИАН

По его мнению, теоретически Украина могла бы продолжать транзит, но это было бы негативно воспринято мировым сообществом и, в частности, Евросоюзом. "Они бы решили, что Украина вдруг договаривается с Россией о чем-то, идет на какие-то компромиссы с агрессором. Потому пришлось принять такое политическое решение. Иного решения в таких условиях быть не могло", — уверен Юрий Корольчук.

Напомним, ранее директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что российская компания-монополист "Газпром" не выполняет условий транзитного контракта, а перенаправляя режимы работы и захватив КС "Новопсков", становится компанией-пособником террористов.