Обсяги транзиту російського газу через Україну в Європу знижуються через власне Росію

Причина зниження обсягів транзиту — зупинка ГІС "Сохранівка" та КС "Новопсков", які перебувають під російською окупацією.

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Поки російські військові контролюють КС "Новопсков", Оператор ГТС України не допускатиме транзит через ГІС "Сохранівка", а отже, обсяги транзиту російського газу до ЄС будуть падати. Таку думку висловили опитані Фокусом українські енергоексперти.

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"Через "Сохранівку", поки там російські військові, ніхто транзитувати газ не буде. Я впевнений, що жодного транзиту в таких умовах не буде", — зазначив старший аналітик Dragon Capital Денис Саква. Він підкреслив, що українська станція "Суджа" може прокачати весь обсяг транзиту, проте поки що "Газпром" на це не погодився.

"Станція Суджа може прокачувати вдвічі більше, ніж зараз, через "Сохранівку" йшла третина обсягу російського газу. Ризики для транзиту під час війни — високі, але поки що транзит йде, звичайно, якщо Європа відмовлятиметься від російського газу, то транзит через українську ГТС буде не потрібен, але поки що газ до Європи через Україну йде", — повідомив експерт.

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, вважає, що поки російські військові контролюють КС "Новопсков", то абсолютно логічно з боку ОГТСУ припинити транзит через ГІС "Сохранівка" та КС "Новопсков". "Україна ухвалює рішення відмовитися від транзиту через станцію "Сохранівка", тому що немає гарантій, що підтримуватиметься транзит у необхідних обсягах. Незрозуміло — пустять газ чи ні, поставлять чи ні", — зазначив Корольчук.

Говорячи про перекидання всього транзитного обсягу на точку "Суджа", експерт зазначив: для цього "Газпрому" доведеться провести певні технічні регламентні роботи, що, мабуть, росіянам нецікаво, тому вони продовжують наполягати на транзиті частини обсягів через ГІС "Сохранівка".

"Отже очікувано в Європу зараз будуть йти менші обсяги, тому що через "Сохранівку" ОГТСУ пускати транзит не буде точно", — повідомив експерт.

[ + – ] Через "Сохранівку" йшло приблизно 30% обсягу транзиту газу з РФ — на добу до 32,6 млн куб. м Фото: УНІАН

На його думку, теоретично Україна могла б продовжувати транзит, але це було б негативно сприйняте світовою спільнотою та, зокрема, Євросоюзом. "Вони б вирішили, що Україна раптом домовляється з Росією про щось, йде на якісь компроміси з агресором. Тому довелося ухвалити таке політичне рішення. Іншого рішення за таких умов бути не могло", — упевнений Юрій Корольчук.

Нагадаємо, раніше директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що російська компанія-монополіст "Газпром" не виконує умов транзитного контракту, а переспрямовуючи режими роботи та захопивши КС "Новопсков", стає компанією-помічником терористів.