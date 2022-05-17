"Газпром" сприяє тероризму через захоплення росіянами частини української ГТС, — експерт

Контроль російськими військовими КС "Новопсков" є підставою для нового арбітражу та для суду в Гаазі, вважає директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Російська компанія-монополіст "Газпром" не виконує умов транзитного контракту, а переспрямовуючи режими роботи та захопивши КС "Новопсков", стає компанією-помічником терористів. Таку думку у коментарі Фокусу висловив директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"Ситуація така, що більше нервувати треба "Газпрому", ніж Україні. У нас у контракті є зобов'язання Газпрому "качай або плати". Незалежно від того, скільки він перекачає газу, він зобов'язаний платити за транзит. Жодних ультиматумів із боку "Газпрому" Україна не має приймати, а ставити питання перед Євросоюзом, що "Газпром" сприяє тероризму", — вважає Володимир Омельченко.

Він упевнений, що російська компанія стала помічником терористів за фактом захоплення ними компресорної станції "Новопсков". Також експерт наголосив, що росіяни можуть збільшити транзит через точку "Суджа", але поки що вони цього не роблять, а йдеться взагалі про зниження обсягу транзиту.

"Вони можуть збільшити транзит через "Суджу", але поки що незрозуміло. Поки що вони скоротили прокачування на 8%. Є питання для споживачів ЄС щодо виконання контракту. "Газпром" — не самостійний гравець, виконує вказівки Кремля, можливо, йдеться про гібридну війну — скоротити поставки і звинуватити в цьому Україну, тиснути на ЄС для того, щоб зняти якісь обмеження з РФ. "Газпром" — просто важіль у руках терористичної держави", — зазначив Володимир Омельченко.

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Він наголосив: Україна в нинішніх умовах не може вплинути на режим роботи КС "Новопсков" через захоплення території та самої станції російськими військами, а тому логічним виглядає рішення ОГТСУ зупинити транзит через ГІС "Сохранівка" та КС "Новопсков". Також нинішня суперечка щодо форс-мажору та прохання України перенести весь транзит на станцію "Суджа", на що зараз не погоджується "Газпром", є причиною нового судового спору з "Газпромом", каже експерт.

[ + – ] Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко упевнений, що буде новий арбітраж Фото: Facebook

"Новий арбітраж через цю ситуацію можливий, згоден із Вітренком, і треба звертатися до суду в Гаазі з тим, що "Газпром" бере участь у захопленні власності на українській території", — зазначив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що ОГТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через ГІС "Сохранівка", однак у "Газпромі" вважають, що не існує підстав для форс-мажору, і немає перешкод для продовження роботи в колишньому режимі.