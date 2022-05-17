"Газпром" содействует терроризму через захват россиянами части украинской ГТС, - эксперт

Контроль российскими военными КС "Новопсков" — основание для нового арбитража и для суда в Гааге, считает директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Российская компания-монополист "Газпром" не выполняет условий транзитного контракта, а перенаправляя режимы работы и захватив КС "Новопсков", становится компанией-пособником террористов. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Ситуация такая, что больше нервничать нужно "Газпрому", чем Украине. У нас в контракте есть обязательство Газпрома "качай или плати". Независимо от того, сколько он перекачает газа, он обязан платить за транзит. Никаких ультиматумов со стороны "Газпрома" Украина не должна принимать, а ставить вопрос перед Евросоюзом, что "Газпром" содействует терроризму", — считает Владимир Омельченко.

Он уверен, что российская компания стала пособником террористов по факту захвата ими компрессорной станции "Новопсков". Также эксперт подчеркнул, что россияне могут увеличить транзит через точку "Суджа", но пока они этого не делают, а речь идет вообще о снижении объема транзита.

"Они могут увеличить транзит через Суджу, но пока неясно. Пока они сократили прокачку на 8%. Есть вопросы для потребителей ЕС по выполнению контракта. "Газпром" — не самостоятельный игрок, выполняет указания Кремля, возможно, речь о гибридной войне – сократить поставки и обвинить в этом Украину, давить на ЕС с тем, чтобы снять какие-то ограничения с РФ. "Газпром" – просто рычаг в руках террористического государства", — отметил Владимир Омельченко.

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Он подчеркнул: Украина в нынешних условиях не может повлиять на режим работы КС "Новопсков" из-за захвата территории и самой станции российскими войсками, а потому логичным выглядит решение ОГТСУ остановить транзит через ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков". Также нынешний спор относительно форс-мажора и просьбы Украины перенести весь транзит на станцию "Суджа", на что сейчас не соглашается "Газпром", является причиной для нового судебного разбирательства с "Газпромом", говорит эксперт.

[ + – ] Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уверен, что будет новый арбитраж Фото: Facebook

"Новый арбитраж из-за данной ситуации возможен, согласен с Витренко, и нужно обращаться в суд в Гааге с тем, что "Газпром" принимает участие в захвате собственности на украинской территории", — отметил Владимир Омельченко.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС "Сохрановка", однако в "Газпроме" считают, что не существует оснований для форс-мажора, и нет препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.