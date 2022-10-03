Зима все ближе: сколько газа накопила Украина для отопительного сезона

"Нафтогаз" уже начал покупать природный газ у частных компаний, которые занимаются добычей голубого топлива.

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В украинских подземных хранилищах газа в начале октября 2022 года сосредоточено 13,9 миллиарда кубов газа для осенне-зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Сообщается, что "Нафтогаз" уже начала покупать природный газ у частных компаний, которые занимаются добычей голубого топлива. В настоящий момент у частников куплено более 200 млн куб. м газа. Таким образом, в настоящее время в газовых подземных хранилищах сосредоточено 13,9 миллиарда кубов газа.

Сообщается также, что Нафтогаз с начала года увеличил добычу газа в западных областях Украины на 2% по сравнению с прошлогодними показателями.

Как Украина готовится к отопительному сезону

Активная подготовка к осенне-зимнему периоду в условиях войны стартовала в Украине еще несколько месяцев назад. По информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Также идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры. Об этом писал Фокус в своей статье "Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне".

Тем временем руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Украине для успешного прохождения отопительного сезона до его начала необходимо закачать в подземные хранилища не менее 15 млрд кубометров газа. Хотя Денис Шмыгаль в начале июня озвучил "Нафтогазу" новую цель: довести уровень запасов до 19 млрд куб. Но недавно в интервью "НВ" Витренко сомневался, что к середине октября реально заполнить ПГХ (подземные газовые хранилища) 19 млрд куб.

"Это уровень, который определило правительство, как желательный, чтобы кризисный сценарий был адекватно отражен в создании запаса газа. Чтобы те кризисные явления, которые правительство допускает (даже не прогнозирует, а допускает), были учтены в соответствующем балансе газа", – отметил Витренко.

Ранее стало известно, что власти Киева просят Федерального министра экономического сотрудничества и развития Германии предоставить столице генераторы и мобильные пункты обогрева.

Также Фокус рассказывал, что украинцам, которые живут возле прифронтовой зоны, бесплатно раздадут дрова для отопления своих домов.