Киев установит мобильные пункты обогрева по городу, - Виталий Кличко

Передвижными мобильными котельнями будут отапливать больницы, детсады, школы. Также их установят в пунктах обогрева, которые развернет город зимой.

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Столичный градоначальник Виталий Кличко попросил Федерального министра экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева. Об этом сказано в Telegram-канале киевского мэра.

Общаюсь с немецкими партнерами по поводу помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", — сказано в сообщении.

Дополнительно, киевские власти купят передвижные мобильные котельные. Их собираются использовать в качестве резервного источника теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

По словам Виталия Кличко, передвижными мобильными котельнями будут отапливать больницы, детсады, школы. Также их установят в пунктах обогрева, которые развернет город зимой.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в своем видеообращении рассказал, что теплоснабжающая система областного центра на 99% готова к отопительному сезону, а на некоторых котельнях и ТЭЦ продолжаются определенные ремонтные работы. Вместе с тем он напомнил, что Украина живет в условиях полномасштабной войны и страна-агрессор может нанести ракетные удары по объектам, которые обеспечивают Львов теплом.

"Как выйти из ситуации? Мир ничего нового не придумал. Это тепловые насосы. Мы их устанавливаем на котельных. Но и там должно быть электричество. Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сказал мэр Львова.

Садовый также подчеркнул, что украинцы также должны о себе позаботиться — заранее приобрести термобелье, сухой спирт и батарейки для фонариков, если будет отсутствовать электроснабжение.

Тем временем украинцы активно покупают электрообогреватели, бойлеры и планируют зимой экономить газ и даже воду. Так жители нашей страны готовятся к отопительному сезону, который обещает быть самым сложным за всю историю Независимости.

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