Київ встановить мобільні пункти обігріву у місті, — Віталій Кличко

Пересувними мобільними котельнями опалюватимуть лікарні, дитсадки, школи. Також їх встановлять у пунктах обігріву, які розгорне місто взимку.

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Столичний мер Віталій Кличко попросив Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини надати Києву генератори та мобільні пункти обігріву. Про це йдеться в Telegram-каналі київського мера.

"Спілкуюся з німецькими партнерами щодо допомоги українській столиці та киянам пройти цей опалювальний сезон, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Зокрема, звернувся до Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини надати Києву як допомогу генератори та мобільні пункти обігріву", — сказано в повідомленні.

Додатково, київська влада купить пересувні мобільні котельні. Їх збираються використовувати як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.

За словами Віталія Кличка, пересувними мобільними котельнями опалюватимуть лікарні, дитсадки, школи. Також їх встановлять у пунктах обігріву, які розгорне місто взимку.

Раніше мер Львова Андрій Садовий у своєму відеозверненні розповів, що теплопостачальна система обласного центру на 99% готова до опалювального сезону, а на деяких котельнях та ТЕЦ тривають певні ремонтні роботи. Водночас він нагадав, що Україна живе в умовах повномасштабної війни та країна-агресор може завдати ракетних ударів по об'єктах, які забезпечують Львів теплом.

"Як вийти із ситуації? Світ нічого нового не придумав. Це теплові насоси. Ми їх встановлюємо на котельнях. Але й там має бути електрика. Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають бути встановлені, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було біди. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — сказав мер Львова.

Садовий також наголосив, що українці також повинні про себе подбати — заздалегідь придбати термобілизну, сухий спирт та батарейки для ліхтариків, якщо не буде електропостачання.

Тим часом українці активно купують електрообігрівачі, бойлери та планують узимку економити газ і навіть воду. Тож жителі нашої країни готуються до опалювального сезону, який обіцяє бути найскладнішим за всю історію Незалежності.

Раніше Фокус розбирався, скільки коштує забезпечити тепло в приватному будинку за умови використання печі або твердопаливного казана.