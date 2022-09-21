Відмовляються від дров та змінюють лампочки: як українці готуються до опалювального сезону

Українці активно купують електрообігрівачі, бойлери та планують узимку економити газ і навіть воду.

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Україна продовжує вести війну з Росією за свою незалежність і багато українців упевнені, що воєнна ситуація вплине на майбутній опалювальний сезон у країні, тому готується до майбутніх проблем заздалегідь. Про це йдеться у пресрелізі соціального проєкту "YOUкраїна".

Так, через дорогі комунальні послуги, 24% українців в осінньо-зимовий період планують скоротити споживання газу, 18% — електрики, 17% — води. Ще 3% наших земляків планують використати менше дров для опалення приватних будинків.

[ + – ] Як українці готуються до опалювального сезону

Загалом 63% мешканців України повністю або частково готові до опалювального сезону, 37% — не готуються до майбутніх холодів, 51% — частково готуються, 12% — активно готуються. Також багато українців вже давно практикують заходи, які не потребують додаткових фінансових витрат за комунальні послуги. Наприклад, економлять воду чи електрику.

[ + – ] Бойлери та обігрівачі: підготовка українців до зимових холодів триває [ + – ] Бойлери та обігрівачі: підготовка українців до зимових холодів продовжується

Найпопулярніший, але фінансово витратний спосіб заощадити, — замінити звичайні лампи у приміщеннях на енергозберігальні. Також 30% респондентів купили електрообігрівачі на зиму, 17% встановили бойлери, а 15% громадян перейшли на тверде паливо.

Де в Україні не буде опалення взимку?

Восени та взимку на Краматорськ чекає комунальна катастрофа, на Донеччині немає газу. Про це написав у Facebook голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Відновити постачання газу неможливо, у місті 912 багатоповерхівок, а це 60 тисяч квартир. У всіх багатоповерхівках із приходом холодів доведеться перекривати воду, адже труби замерзнуть.

"Ліфти не працюють (з питань безпеки), опалення немає, газу немає, води немає, каналізації немає. Якщо всі люди користуватимуться електрообігрівачами, мережі не витримають навантаження, розпочнуться масові пожежі", — попередив він.

У Слов'янську через війну з Росією немає води та газу. Електрику подають із перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях говорив про неможливість розпочати опалювальний сезон у таких умовах із приходом холодів.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляв, що міста регіону вздовж лінії фронту постійно обстрілюють російські загарбники.

"За альтернативними джерелами: це електрообігрівачі, модульні котельні для всіх об'єктів критичної інфраструктури, металеві печі, так звані буржуйки. Дамо альтернативні пропозиції щодо газопостачання", — прокоментував Кириленко.

Тим часом Львівська обласна військова адміністрація розраховує прийняти в холодний період близько 100 тисяч переселенців, які змушені залишити свої будинки через атаки російських військ по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також Фокус розбирався, скільки коштує забезпечити тепло в приватному будинку за умови використання печі або твердопаливного котла.