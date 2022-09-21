Отказываются от дров и меняют лампочки: как украинцы готовятся к отопительному сезону

Украинцы активно покупают электрообогреватели, бойлеры и планируют зимой экономить газ и даже воду.

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Украина продолжает вести войну с Россией за свою независимость и многие украинцы уверены, что военная ситуация повлияет на будущий отопительный сезон в стране и готовятся к предстоящим проблемам заранее. Об этом говорится в пресс-релизе социального проекта "YOUкраїна".

Так, из-за дорогих коммунальных услуг, 24% украинцев в осенне-зимний период планируют сократить потребление газа, 18% – электричества, 17% – воды. Еще 3% наших соотечественников планируют использовать меньше дров для отопления частных домов.

[ + – ] Как украинцы готовятся к отопительному сезону

В целом 63% жителей Украины полностью или частично готовы к отопительному сезону, 37% – не готовятся к предстоящим холодам, 51% – частично подготавливаются, 12% активно готовятся. Также многие украинцы уже давно практикуют меры, которые не требуют дополнительных финансовых затрат за коммунальные услуги. Например, экономят воду или электричество.

[ + – ] Бойлеры и обогреватели: подготовка украинцев к зимним холодам продолжается [ + – ] Бойлеры и обогреватели: подготовка украинцев к зимним холодам продолжается

Самый популярный, но финансово затратный способ сэкономить – заменить обычные лампы в помещениях на энергосберегающие. Также 30% респондентов купили электрообогреватели на зиму, 17% установили бойлеры, а 15% граждан перешли на твердое топливо.

Где в Украине не будет отопления зимой?

Осенью и зимой Краматорск ждет коммунальная катастрофа, в Донецкой области нет газа. Об этом написал в Facebook глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Возобновить поставку газа невозможно, в городе 912 многоэтажек, а это 60 тысяч квартир. Во всех многоэтажках с приходом холодов придется перекрывать воду, ведь трубы замерзнут.

"Лифты не работают (по вопросам безопасности), отопления нет, газа нет, воды нет, канализации нет. Если все люди будут пользоваться электрообогревателями, сети не выдержат нагрузки, начнутся массовые пожары", – предупредил он.

В Славянске из-за войны с Россией нет воды и газа. Электричество подают с перебоями из-за близости высоковольтных линий к зоне боевых действий. Глава городской военной администрации Вадим Лях говорил о невозможности начать отопительный сезон в таких условиях с наступлением холодов.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что города региона вдоль линии фронта постоянно обстреливают российские захватчики.

"По альтернативным источникам: это электрообогреватели, модульные котельные для всех объектов критической инфраструктуры, металлические печи, так называемые буржуйки. Дадим альтернативные предложения по газоснабжению", – прокомментировал Кириленко.

Тем временем Львовская областная военная администрация рассчитывает принять в холодный период около 100 тысяч переселенцев, которые вынуждены покинуть свои дома из-за атак российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

Также Фокус разбирался, сколько стоит обеспечить тепло в частном доме при условии использования печи или твердотопливного котла.