Грядет волна переселенцев: Львовская область примет 100 тысяч украинцев из-за холодов

Власти западного региона примут вынужденных переселенцев, оставшихся без тепла из-за терактов РФ. Чиновники рассчитывают, что Польша поможет украинцам с обогревателями и теплыми вещами.

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Львовская областная военная администрация рассчитывает принять в холодный период около 100 тысяч переселенцев, которые вынуждены покинуть свои дома из-за атак российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом по итогам встречи с воеводой Люблинским Лехом Справкой в четверг, 15 сентября, сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.

"С приближением холодного периода Львовская область ожидает прибытия около 100 тысяч вынужденных переселенцев", — написал украинский чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Козицкого, Львовская область примет такое количество украинцев на фоне того, как российские войска своими террористическими актами оставило их без воды, света и газа. Помимо этого глава ОВА обратился с просьбой к властям Польши о предоставлении помощи в обустройстве приютов для переселенцев в регионе — руководство области рассчитывает получить от соседнего государства теплые вещи, покрывала, продукты длительного хранения, дизельные генераторы и электрообогреватели.

Кроме того Козицкий отметил, что область нуждается в помощи польских партнеров и в обустройстве пунктов обогрева.

"Справка пообещал, что прокоммуникирует с бизнесом в уездах и пригласит приобщаться к гуманитарной помощи нашим землякам", — добавил руководитель ОВА.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в зимний период украинцам придется эвакуироваться, если они останутся без отопления и электроснабжения в результате атак российских войск по объектам критической инфраструктуры. При этом на восстановление коммуникаций власти отводят энергетикам два дня.

Ранее Фокус разбирался, хватит ли Украине запасов газа на грядущий отопительный сезон в условиях полномасштабной войны.