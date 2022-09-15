Буде хвиля переселенців: Львівська область прийме 100 тисяч українців через холоди

Влада західного регіону прийме вимушених переселенців, які залишилися без тепла через теракти РФ. Чиновники розраховують, що Польща допоможе українцям із обігрівачами та теплими речами.

Related video

Львівська обласна військова адміністрація розраховує прийняти у холодний період близько 100 тисяч переселенців, які змушені залишити свої будинки через атаки російських військ по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це за підсумками зустрічі із воєводою Люблінським Лехом Справкою у четвер, 15 вересня, повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

"З наближенням холодного періоду Львівська область чекає на прибуття близько 100 тисяч вимушених переселенців", — написав український чиновник у своєму телеграм-каналі.

За словами Козицького, Львівська область прийме таку кількість українців на тлі того, як російські війська своїми терористичними актами залишили їх без води, світла та газу. Крім цього, голова ОВА звернувся з проханням до влади Польщі про надання допомоги в облаштуванні притулків для переселенців у регіоні — керівництво області розраховує отримати від сусідньої держави теплі речі, покривала, продукти тривалого зберігання, дизельні генератори та електрообігрівачі.

Крім того Козицький зазначив, що область потребує допомоги польських партнерів та облаштування пунктів обігріву.

"Справка пообіцяв, що прокомунікує з бізнесом у повітах і запросить долучатися до гуманітарної допомоги нашим землякам", — додав керівник ОВА.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в зимовий період українцям доведеться евакуюватися, якщо вони залишаться без опалення та електропостачання внаслідок атак російських військ по об'єктам критичної інфраструктури. При цьому на відновлення комунікацій влада відводить енергетикам два дні.

Раніше Фокус розбирався, чи вистачить Україні запасів газу на майбутній опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни.