Зима дедалі ближче: скільки газу накопичила Україна для опалювального сезону

"Нафтогаз" уже почав купувати природний газ у приватних компаній, що займаються видобутком блакитного палива.

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В українських підземних сховищах газу на початку жовтня 2022 року зосереджено 13,9 мільярдів кубів газу для осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Повідомляється, що "Нафтогаз" уже почав купувати природний газ у приватних компаній, які займаються видобутком блакитного палива. Наразі в приватників куплено понад 200 млн куб. м газу. Так, наразі у газових підземних сховищах зосереджено 13,9 мільярдів кубів газу.

Повідомляється також, що Нафтогаз із початку року збільшив видобуток газу в західних областях України на 2%, порівняно з минулорічними показниками.

Як Україна готується до опалювального сезону

Активна підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах війни розпочалася в Україні ще кілька місяців тому. За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону ведеться за планом, а стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Також відбувається активне відновлення пошкодженої інфраструктури. Про це писав Фокус у своїй статті "Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом і теплом можуть бути у новому зимовому сезоні".

Тим часом, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що Україні для успішного проходження опалювального сезону до його початку необхідно закачати в підземні сховища не менше 15 млрд кубометрів газу. Хоча Денис Шмигаль на початку червня озвучив "Нафтогазу" нову мету: довести рівень запасів до 19 млрд куб. Але нещодавно в інтерв'ю "НВ" Вітренко сумнівався, що до середини жовтня реально заповнити ПГС (підземні газові сховища) 19 млрд куб.

"Це рівень, який визначив уряд, як бажаний, щоб кризовий сценарій був адекватно відображений у створенні запасу газу. Щоб ті кризові явища, які уряд припускає (навіть не прогнозує, а припускає), були враховані у відповідному балансі газу", — зазначив Вітренко.

Раніше стало відомо, що влада Києва просить Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини надати столиці генератори та мобільні пункти обігріву.

Також Фокус розповідав, що українцям, які мешкають біля прифронтової зони, безкоштовно роздадуть дрова для опалення своїх будинків.