"Суверенитетом не торгуем": в МИД ответили на заявление Орбана о "сделке" с Путиным

Спикер МИД Николенко ответил на скандальное заявление премьера Венгрии относительно предложения заключить "сделку" с Москвой по отказу от вступления Украины в НАТО. Дипломат заявил, что руководство РФ понесет ответственность за причиненное зло.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на "предложение" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о соглашении с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и отказа Киеву во вступлении в НАТО заявил, что государство не торгует своим суверенитетом.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", — сообщил Николенко в Facebook.

Спикер отметил, что в МИД даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера.

"На самом деле мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера", — написал Олег Николенко.

Скандальное заявление Орбана по "сделке" с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону заявил, что Запад должен заключить "соглашение" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать членство в НАТО.

Орбан считает, что Украина находится на пути к проигрышу в войне, поскольку армия РФ превосходит численность ВСУ. В своем заявлении премьер Венгрии отметил, что ему якобы жаль украинцев и необходимо заключить "сделку" с Россией, чтобы обеспечить Украине суверенитет.

Напомним, 26 августа Орбан заявил, что от поддержки Запада якобы страдают украинцы. По его мнению, такая поддержка оказывает негативное влияние на жизнь украинцев и приводит к негативным последствиям.

27 июля в канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана оценили результаты контрнаступательных действий ВСУ. В ведомстве полностью повторили тезисы президента РФ Владимира Путина.