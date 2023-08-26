"Придется посылать солдат": Орбан указал на "ошибки" ЕС касательно войны в Украине

Венгерский премьер заявил, что Россию невозможно победить, не поменяв стратегию, так как украинцы находятся в невыгодном положении с точки зрения живой силы.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу якобы нужна новая стратегия касательно войны в Украине. Об этом он сказал во время выступления на консервативном фестивале Tranzit в венгерском поселке Тихань, пишет 24.hu.

Виктор Орбан заявил о необходимости прекращения огня, а также назвал ошибки, которые, по его мнению, допустил ЕС в отношении Украины.

По словам венгерского премьера, одна из "ошибок" европейских стран заключается в "глобализации войны". Он также добавил, что Будапешт в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину призывал "локализировать" войну.

По мнению Виктора Орбана, стратегия Запада состоит в том, чтобы украинцы сражались, получая при этом от союзников деньги, информацию и оружие. Глава венгерского правительства считает, что так нельзя победить РФ.

"Либо мир должен быть заключен немедленно, либо необходима новая стратегия. Но их нет. Поскольку украинцы находятся в невыгодном положении с точки зрения живой силы, придется посылать солдат, а этого никто не хочет и не смеет делать", — сказал Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что считает подобное положение вещей "ошибкой планирования со стороны ЕС", за которую приходится "платить огромную цену".

Ранее, 28 июля, мы сообщали, что Виктор Орбан призвал завершить войну в Украине дипломатическим путем. Он заявил, что Запад будет "бороться до последнего украинского солдата", вместо того, чтобы начать переговоры с Россией.

Мы также писали 27 июля, о том, что в канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана оценили результаты контрнаступательных действий ВСУ. В ведомстве полностью повторили тезисы президента РФ Владимира Путина.