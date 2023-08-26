"Доведеться посилати солдатів": Орбан вказав на "помилки" ЄС щодо війни в Україні

Угорський прем'єр заявив, що Росію неможливо перемогти, не змінивши стратегію, оскільки українці перебувають у невигідному становищі з точки зору живої сили.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейському Союзу нібито потрібна нова стратегія щодо війни в Україні. Про це він сказав під час виступу на консервативному фестивалі Tranzit в угорському селищі Тихань, пише 24.hu.

Віктор Орбан заявив про необхідність припинення вогню, а також назвав помилки, яких, на його думку, припустився ЄС щодо України.

За словами угорського прем'єра, одна з "помилок" європейських країн полягає в "глобалізації війни". Він також додав, що Будапешт на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав "локалізувати" війну.

На думку Віктора Орбана, стратегія Заходу полягає в тому, щоб українці воювали, отримуючи при цьому від союзників гроші, інформацію та зброю. Глава угорського уряду вважає, що так не можна перемогти РФ.

"Або мир має бути укладений негайно, або необхідна нова стратегія. Але їх немає. Оскільки українці перебувають у невигідному становищі з точки зору живої сили, доведеться посилати солдатів, а цього ніхто не хоче і не сміє робити", — сказав Орбан.

Прем'єр-міністр підкреслив, що вважає такий стан речей "помилкою планування з боку ЄС", за яку доводиться "платити величезну ціну".

Раніше, 28 липня, ми повідомляли, що Віктор Орбан закликав завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. Він заявив, що Захід буде "боротися до останнього українського солдата", замість того, щоб почати переговори з Росією.

Ми також писали 27 липня, про те, що в канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана оцінили результати контрнаступальних дій ЗСУ. У відомстві повністю повторили тези президента РФ Володимира Путіна.