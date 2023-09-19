Торговая война Украины и Польши: ТОП 5 вопросов, на которые стоит знать ответ

Отношения Украины с несколькими странами ЕС, в частности Польшей, из-за запрета на ввоз агропродукции обостряются. Фокус узнал о причинах конфликта и возможных сценариях дальнейших действий.

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Европейская комиссия не продлила действие запрета на импорт украинского зерна в страны Европейского союза. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 16 сентября его страна вводит эмбарго на украинское зерно. "Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на несогласие ЕК. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать фон дер Ляйен, Туска или Вебера. Мы это сделаем в интересах польского фермера", — сообщил Моравецкий.

Между тем, не только Польша хочет продления действия запрета на импорт украинской агропродукции. В Словакии и Венгрии тоже придерживаются позиции, что отечественных фермеров нужно защитить от продукции из Украины. Например, по словам премьер-министра Словакии Людовита Одора, запрет на ввоз украинской продукции будет действовать в Словакии до конца 2023 года, чтобы "предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам".

В Венгрии тоже говорят, что границы для украинской агропродукции открывать не собираются. По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, Венгрия вообще хочет закрыть свои границы для 24 украинских товаров, среди которых — зерновые, рапс, подсолнечник, мука, подсолнечное масло, мед, яйца и мясо.

В Украине мириться с довольно недружественной позицией соседей не собираются. Как заявил в интервью Politico заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, Украина 18 сентября начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, то есть стран, которые продлили действие запрета на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.

Фокус искал ответы на важные вопросы, связанные с запретом стран ЕС на импорт украинской агропродукции.

Почему возник запрет на ввоз в ЕС украинской агропродукции и как можно решить этот вопрос?

Реакция правительства Польши и небольших европейских стран была вполне прогнозируемой, говорит экономический эксперт, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Вместо того, чтобы строить транспортные коридоры в Гданьск, чтобы вывезти нашу сельскохозяйственную продукцию в Балтийский регион, ответственные люди в правительстве Украины занимались неизвестно чем, оставив агробизнес наедине с проблемой. Рынок Польши — достаточно насыщенный, там есть свои производители, рынки же Венгрии, Словакии и Болгарии — достаточно маленькие, они не способны выдержать нашествие нашего сырья и продуктов питания", — рассказывает Виталий Шапран. По его мнению, правительство Болгарии пока держит оборону, но находится под сумасшедшим давлением местных фермеров. "Проблему нужно решать кардинально, а не угрожать судами нашим друзьям и маленьким рынкам, где население всей страны всего в 2-3 раза больше населения Киева", — уверен эксперт.

Пока Украина может через Дунай вывозить частично свою продукцию, но лучше всего было бы открытие портов в Черном море и транзит агропродукции в Гданьск Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Он считает, что к нашим партнерам нужно отнестись избирательно, и стоит идти в арбитраж против Венгрии. А вот заинтересованность Польши и Словакии в том, чтобы не было нашествия нашей продукции на их рынки, и это следует использовать исключительно как инструмент для привлечения их к развитию транзитных коридоров. "Экономика — это бизнес, поэтому стоит садиться за стол переговоров и искать общие интересы, а не махать шашками, тем более что у нас есть на кого махать", — уверен эксперт.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, Украина идет правильным путем, пытаясь отстоять интересы украинских производителей, в частности, путем арбитража ВТО.

"Нам нужно решить вопрос вывоза агропродукции в ЕС. Мы не имеем большого выбора для экспорта или транзита, кроме как направлять наше зерно в Европу. Разве что вывозить через Черное море с помощью защиты суден военными самолетами или кораблями других стран. Мы заложники этой ситуации. То, что Украина подает в арбитраж, это цивилизованный путь. Однако рассматривать заявление Украины там могут годами. Но нужно что-то делать", — считает Андрей Шевчишин.

Как запрет стран ЕС на импорт украинской продукции способен повлиять на агрокомпании и состояние агроотрасли?

Конечно, то, что компании теряют часть европейского рынка, плохо сказывается на их финансовом состоянии и уровне налогов, которые они платят в государственный бюджет. Тем более ситуация сложная, ведь в июле прекратил действовать зерновой коридор в Черном море, потому что РФ отказалась продолжать участие в так называемой "зерновой сделке". Но эксперты говорят, что в конце концов проблемную ситуацию с импортом агропродукции в Евросоюз еще можно исправить — главное, прибегнуть к активной дипломатической работе по использованию портов на Балтийском море для вывоза украинской продукции в другие регионы — страны Европы, которые до сих пор покупают украинскую агропродукцию, и в страны Африки и Азии.

Несколько европейских стран объявили об эмбарго на ввоз украинского зерна. Таких стран может стать больше Фото: Иллюстративное фото

"Логистика очень дорогая, проблемы с хранением есть у компаний, и уже известно, что у некоторых агрокомпаний есть финансовые сложности, многие компании сектора пострадали и от обстрелов, и от проблем с продажей продукции, компании нуждаются в оборотных средствах. Доля агроотрасли в ВВП — 15%. Урожаи в Украине хорошие, ожидания были хуже. Пока эту долю агросектор не потеряет, но такая перспектива существует", — говорит Андрей Шевчишин.

"Зависит от активности правительства и скорости реакции, год наши руководители уже потеряли, причем, если бы коридор в Гданьск заработал этим летом, то россиянам не было бы экономического смысла так бомбить портовую инфраструктуру на юге Украины, да и переговоры по зерновому коридору прошли бы быстрее. Коридор в Балтийский регион — это стратегический шаг который сделает украинских экспортеров сильнее чем до войны. Очевидно, что мы уже потеряли статус транзитного государства, мы должны это как-то компенсировать, коридор в Балтийский регион нам поможет", — говорит Шапран.

Вероятно ли расширение европейцами списка запрещенных к ввозу продуктов?

Сейчас речь идет об определенном перечне агропродукции, однако, конечно, отдельные страны могут, учитывая "защиту внутреннего производителя", увеличивать количество запрещенных к ввозу украинских продуктов.

Европейцы могут расширить перечень запрещенных к ввозу продуктов. Венгрия уже запретила и украинские яйца, и муку из Украины

"Да, очень вероятно, что такой же шаг сделает Болгария и другие страны. Чтобы локализовать эффект от этой проблемы, нужно договариваться с Польшей о коридоре в Гданьск, а с Еврокомиссией — о его финансировании за счет бюджета ЕК и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), это нужно делать срочно. На период строительства с Польшей и другими странами можно подписать временное соглашение об особом периоде, где установить лимиты на поставки нашей агропродукции на их рынки. Думаю, такой подход сработает со всеми кроме Венгрии, где к Украине специфическое отношение", — считает Виталий Шапран.

Как украинские производители должны действовать в условиях отсутствия портов Черного моря и действующих в Европе запретов?

Эксперты уверены: до завершения войны проблемы с вывозом украинской агропродукции будут продолжаться. Однако и после войны возможны сложности, ведь страны ЕС вряд ли захотят уступать свою долю агрорынка Европы в пользу украинских производителей.

В условиях запрета от стран ЕС украинские производители должны позаботиться о переработке сырья

"Лучший способ — формирование переработки продукции. Есть большие запасы зерна, рапса, мы все это можем перерабатывать. Нужно идти в этом направлении, развивать переработку", — говорит Андрей Шевчишин.

По мнению Виталия Шапрана, пора вкладывать средства в переработку своего сырья и делать так, чтобы добавленная стоимость их продуктовой линии была больше, а итоговый продукт был ориентирован на конечного потребителя. "Другого варианта нет", — уверен эксперт.

Могут ли европейские запреты повлиять на цены на украинском рынке из-за перенасыщенности рынка?

Влияние на внутренние цены уже есть, говорят опрошенные Фокусом эксперты, запрет на вывоз агропродукции давит на цены — они снижаются, в частности, дешевеют корма для птицы и скота, что частично может влиять и на ситуацию с ценами на мясо, рост которых вскоре будет приостановлен.

"Риски у агрокомпаний сейчас слишком высокие, накопление на складах продукции давит на цены на внутреннем рынке", — говорит Андрей Шевчишин.

Из-за переполненных агропродукцией элеваторов цены на внутреннем рынке стремительно падают Фото: Getty Images

По мнению Виталия Шапрана, увеличение агропродукции на складах в Украине давит на цены на внутреннем рынке, которые снижаются, и ситуация достаточно опасная и требует внимания правительства.

"Возможно, стоит предложить производителям выкупать часть зерна в госрезерв в т.ч. за счет грантов от наших международных партнеров. Эта ситуация долго не сможет продолжаться. Во-первых, россияне уже не так сильно контролируют Черное море, как в начале агрессии. Во-вторых, Турция, как член НАТО, продолжит давление на россиян, и у них есть чем давить, через Босфор проходят не только зерновозы, но и нефтяные танкеры. Поэтому или ВСУ, или Эрдоган дожмут россиян", — резюмировал Виталий Шапран.

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Напомним, в Болгарии фермеры вышли на протест из-за продолжения импорта агропродукции из Украины. Сельхозпроизводители и переработчики не стали мириться с решением парламента не продлевать запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, о котором стало известно еще 15 сентября.

Ранее Фокус писал, что Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений на ввоз зерна.