Дороги заблокированы: в Болгарии фермеры выступили против агроимпорта из Украины (видео)

Участники протестов в Болгарии назвали требования, которые правительство должно выполнить до 30 сентября. Премьер-министр Николай Денков ответил, что некоторые из них государство не в состоянии выполнить.

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В Болгарии фермеры вышли на протест из-за продолжения импорта из Украины агропродукции. Об этом сообщает Forbes Bulgaria 18 сентября.

Сельхозпроизводители и переработчики не стали мириться с решением парламента не продлевать запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, о котором стало известно еще 15 сентября. В результате фермеры вышли на акцию протеста.

Среди их требований выплата полной суммы возмещения возросших затрат на производство из-за войны и отмена лимита помощи. Также участники митинга хотят получить государственную помощь в виде компенсации для фермеров, которые имеют полностью необработанную землю. Дедлайн — до 30 сентября.

Ко всем выше перечисленным требованиям присоединяется продление запрета на ввоз из Украины ряда товаров.

"Подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, замороженных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиление контроля за происхождением, качеством и безопасностью импортированной в страну сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении.

Протест болгарских фермеров: реакция властей

Премьер-министр болгарского правительства Николай Денков заявил, что акция протеста, которую начали фермеры, проходит с уже известными ранее требованиями. Они или были решены, или не могут быть решены своевременно, потому что устанавливаются сроки, которые невозможно выполнить.

"Мы ведем разговор с производителями зерна, но решение о снятии запрета на зерно не могут принимать только производители", — подытожил Николай Денков.

Министр сельского хозяйства Кирилл Витев также отреагировал и заявил, что уже пригласил протестующих на переговоры. Сейчас дополнительно планируется диалог Софии с Киевом. В Болгарии хотят попросить задержать экспорт до полного уточнения продукции, количества и механизмов лицензионных режимов.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что Польша, Венгрия и Словакия выйдут из координационной платформы по зерновым проблемам после иска Украины во Всемирную торговую организацию. Варшава, Будапешт и Братислава обеспокоены, что Киев может использовать важную информацию в ходе разбирательства.